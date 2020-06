La pandémie force Trois-Pistoles à revoir son offre touristique

La municipalité d'un peu plus de 3000 habitants, privée de son traversier cet été, a fait le pari de se réinventer. Trois-Pistoles souhaite tout de même offrir des activités à ses citoyens et aux visiteurs.

Le traversier Léon-Provancher demeurera à quai cet été. Le bateau qui transporte les visiteurs à l'île aux Basques ne sera pas en service durant la période estivale. Par conséquent, les touristes ne pourront pas visiter l’île.

Toutefois, Jean-Pierre Rioux, capitaine du Léon Provancher, ne se décourage pas devant le nombre modeste d’attraits touristiques ouverts. Je crois que le fait que le Bas-Saint-Laurent n’a pas de cas peut être un attrait en soi , indique celui qui est aussi maire de Trois-Pistoles.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux. Photo : Radio-Canada

La plupart des sites touristiques de Trois-Pistoles demeureront fermés. L’église et la maison du notaire, entre autres, en font partie. Par ailleurs, l’École d’immersion en langue française, qui attire chaque année 600 jeunes, n’aura pas lieu cet été.

La Municipalité se tourne donc vers d’autres options : elle planche sur des prestations extérieures à offrir aux visiteurs estivaux.

Arrêtons de tergiverser , s’exclame Jean-Pierre Rioux. On a pris la décision, dans l’incertitude, qu’on vivra ce qu’on a à vivre, et on va se trouver une autre façon de faire ce qui est sous notre contrôle, dans notre milieu , exprime-t-il.

Église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Quant à lui, le marché public du dimanche qui est reconnu comme populaire auprès des touristes, espère plutôt attirer la population locale.

Le vice-président du conseil d’administration du Marché public des Basques, Philippe Gilbert, croit que leurs souhaits pourraient bien se réaliser. La pandémie a fait en sorte que les gens ont envie de consommer local, d’encourager leurs producteurs , soutient-il.

Au cœur du village, la microbrasserie Le Caveau a changé son salon de dégustation en restaurant, grâce à un partenariat avec l’établissement voisin, le bistro Le Grenier.

Le Caveau se réinvente en temps de pandémie : le salon de dégustation se transforme en restaurant (archives). Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Le salon de dégustation peut accueillir en temps normal une centaine de personnes. Or, il doit maintenant composer avec les règles de distanciation sociale.

Bien que le confinement ait été difficile financièrement, il ne freine pas la microbrasserie dans sa quête de se réinventer.

On est toujours optimistes, parce que peu importe la situation, on va offrir un cadre enchanteur comme d’habitude à notre clientèle , affirme Nicolas Falcimaigne, brasseur et copropriétaire du Caveau de Trois-Pistoles. On le fait par passion et on est prêt à affronter les difficultés .

Pour leur part, les hôteliers craignent que la saison touristique démarre trop rapidement.

L'Hôtel La Libertad croit que les touristes seront nombreux cet été. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

À l’hôtel La Libertad, le taux d’occupation pour les deux prochaines semaines de 48 %.

Au début, j’avais peur, je me suis dit que j'allais perdre des ventes, pour finalement me rendre compte que c’est complètement le contraire , explique la propriétaire de l’hôtel, Marlaine St-Jean, en indiquant que les touristes réservent maintenant pour de plus longs séjours.

Ce constat fait croire au maire de Trois-Pistoles que sa municipalité sera en mesure de s’adapter à cette nouvelle réalité.

Charles Darwin a dit : ''dans des situations incontrôlables, ce ne sont pas les plus forts et les plus intelligents qui s’en sortent, ce sont ceux qui savent s’adapter à une situation'' , affirme le maire.

D'après le reportage d'Isabelle Damphousse