Polyfonik 2020 : à quelques heures du spectacle virtuel!

C'est ce soir que le concours Polyfonik 2020, sera presenté en ligne. Cette semaine, Olga, 2Moods et Moussa se sont revus après quelques mois; ils ont travaillé avec les musiciens et ils ont appris à se connaître un peu mieux. L’équipe de Radio-Canada leur a demandé comment ils se percevaient les uns les autres.

OLGA :

Moussa, pour moi, c'est vraiment son attitude que j'adore, il est vraiment relax et serein. Puis, il est ce qu'il est, ce que tu vois. Il a une énergie débordante; il me fait penser à une balle rebondissante, il est vraiment comme une boule d'énergie.

2Moods, pour moi, c’est son attitude relaxe, il est confiant et il a de la détermination, ça se sent, ça se voit. Il sait où il s'en va. Il a plus l’expérience que nous, ça c'est sûr. Lui, il est vraiment là pour créer une carrière. Sa détermination est son avantage je crois.

2MOODS :

Olga a évolué depuis que je l’ai rencontrée. Elle est talentueuse, elle est courtoise, elle est bonne avec sa guitare et je trouve qu’elle écrit bien. Je la sens prête, dans ses choix, dans son écriture et dans sa confiance en elle, elle est prête pour le spectacle.

Moussa, je le trouve très naturel, il est vraiment lui-même, il sait comment rester lui-même, il ne cache rien, il est ouvert, il est poli, il est courtois, il est calme. Il est vraiment lui-même.

MOUSSA :

2Moods a toujours eu confiance en lui. Il est modeste et il est concentré. Il sait ce qu’il fait et ses paroles sont très bien pensées.

Olga a beaucoup d'énergie, je respecte son charisme et je trouve qu’elle travaille vraiment fort. Elle a vraiment une passion, une force et une confiance en elle… Elle a plus l’air de savoir ce qu’elle fait, je la sens prête.

Moussa : «Ce que j’ai appris dans tout ça c’est de rester moi-même, de toujours faire de mon mieux et de le pas lâcher…» Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

La semaine a passé vite, remplie de défis et de moments forts.

Les défis

2MOODS :

Puisqu'on va présenter toutes nos trois chansons une après l'autre vendredi, je dirais que le plus grand défi pour moi, lors de la répétition, a été d'assurer une constance. J'ai dû donc travailler mon endurance, de rester debout, de garder l'énergie et présenter le tout d’un seul trait.

MOUSSA :

Pour moi, ça a vraiment été tout un défi de mémoriser mes chansons, dans un temps limité, c’est ce que j’ai trouvé le plus difficile.

OLGA :

Lundi, j’ai paniqué parce que ça n’allait pas du tout, j’arrivais pas à chanter avec les bons timings! J’ai plus l’habitude, que ça soit juste moi et ma guitare et là, y’avait beaucoup de chose et je me suis dit : "My god, je ne vais jamais y arriver!" Et mercredi, je commence à chanter et j’ai fait sauter les plombs, y avait plus d’électricité nulle part, y’avait plus de son… On a rigolé, on disait que c’était parce que j’avais trop d’énergie…

Olga : « Ça a été vraiment une belle expérience de jouer avec des musiciens et j’ai pas envie que ça s’arrête. J’ai vraiment envie de créer un band à Calgary… L’appel est lancé!» Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Les points forts

MOUSSA :

Ça s’est bien passé, ça a été plus facile que je pensais. J’ai donnée tout ce que j’avais cette semaine et je suis prêt. Peu importe ce qui arrive, je suis content de ressortir avec toute cette expérience.

2MOODS :

Ça a été la connexion avec les musiciens. On travaille avec des écouteurs, pour entendre les instruments et ma voix. C’était la première fois que je vivais cette expérience. Ça m'a permis vraiment d’entendre mieux ma voix et les musiciens.

OLGA :

Vu que je n’étais vraiment pas satisfaite de mon travail du lundi, le mardi ça s’est tellement bien passé, j’étais tellement heureuse! Et jouer avec un band, c’est tellement différent que de chanter sur une bande sonore ou avec sa guitare. C’était intense en émotion pour moi, d’être là et de chanter avec le band, d’être là de créer de la musique… Et à la fin de la session mercredi, je peux dire que j’étais vraiment satisfaite à 100% de toutes mes chansons.

2Moods : « J'ai vraiment appris sur tous les aspects techniques et dans mon cas, c’était vraiment avec le micro, comment le prendre pour obtenir un meilleur son.» Photo : Radio-Canada / Adnan Mohamad

Les messages

2MOODS :

Je souhaite bonne chance aux participants, on est là pour s’amuser et vivre une belle expérience, il faut en profiter...

MOUSSA :

Si jamais tu as un intérêt pour faire la musique, fais-le, tu peux y arriver, suis ton coeur et ça va marcher.

OLGA :

On a vraiment mis du coeur, de l'énergie et de l'amour à écrire les chansons. Puis il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont travaillé pour mettre en place ce spectacle. Donc j'espère que ça va plaire au gens à la maison.

Vous pourrez suivre le spectacle Polyfonik 2020 dès 19 h, sur le site et la page Facebook du Centre de développement musical. Le/la gagnant.e sera annoncé.e à l'émission Culture et confiture le samedi 13 juin.

De plus, le/la gagnant.e de l'édition 2020 de Polyfonik recevra de la formation et de la promotion, offertes par le Chant’Ouest.