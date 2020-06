Lac-Mégantic, la dernière nuit : une famille immortalisée en dessins

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, Pascal Charest a perdu les trois personnes les plus chères à sa vie : ses filles Bianka et Alyssa, et leur mère, Talitha Coumi Bégnoche. Il a même vu le train dérailler et frapper l’immeuble où elles dormaient. L’histoire de sa famille est immortalisée, en dessins, dans la BD reportage Lac-Mégantic, la dernière nuit.