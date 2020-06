Des parents fransaskois voient d’un bon oeil la réouverture des écoles en septembre

Plusieurs parents fransaskois sont heureux que la province ait décidé de permettre aux élèves de retourner en classe le 1 er septembre . Ils estiment qu’un retour en classe fera le plus grand bien à leurs enfants qui commençaient à trouver le temps long loin de leurs camarades.

La décision du gouvernement de la Saskatchewan à propos de la réouverture des écoles est accueillie favorablement par plusieurs familles qui espèrent pouvoir reprendre un semblant de vie normale à l’automne si la pandémie de COVID-19 est maîtrisée.

J’étais très content. Les enfants en ont marre de rester à la maison, de ne pas voir leurs compagnons. [...] Je suis convaincu que c’est une bonne chose de reprendre les cours , affirme Walter Chizzini, un père de deux enfants qui habite à Ponteix.

Depuis l’annonce de la province au sujet de la réouverture des écoles, il constate que les autres parents dans sa communauté sont aussi contents de voir que la situation s’améliore et qu’il est envisageable de rouvrir les écoles en septembre.

Walter Chizzini ne s’inquiète pas non plus d’une potentielle deuxième vague de la maladie puisque sa communauté n’a pas été grandement touchée par la pandémie. Il pense que le respect des mesures d’hygiène et de la distanciation physique dans les écoles est suffisant pour y envoyer ses enfants sans crainte.

Malgré la réouverture des écoles en septembre, le gouvernement rappelle que la distanciation physique et les mesures d'hygiène devront être respectées. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Même son de cloche du côté de Prince Albert où Roger Boucher avoue avoir trouvé les derniers mois un peu difficiles. Il est lui aussi d’avis qu’un retour sur les bancs d’école sera idéal pour son fils de 4 ans et sa fille de 7 ans.

On a besoin de faire plus de travaux avec ma fille, mais elle voit aussi son frère jouer [tout près]. [...] À l’école, il y a une structure, ils écoutent le professeur et ils ont leurs amis , mentionne-t-il.

C’est fantastique si les élèves peuvent retourner à l’école. Pas juste pour l'apprentissage, ils ont besoin de leur cercle social aussi , poursuit Roger Boucher, tout en soulignant l’excellent travail des enseignants qui, pendant la pandémie, se sont assurés que les élèves puissent bénéficier de ressources en ligne.

Incertitudes

Si certains parents considèrent l’annonce de la réouverture des écoles comme une excellente nouvelle, d’autres ont des inquiétudes.

C’est le cas de Sylvie Fortier-Kot, une maman de deux enfants, dont un petit garçon, Kayden, qui est atteint d’une maladie génétique rare.

Elle se demande si les ressources pour les enfants vulnérables dans les écoles seront suffisantes pour s’assurer qu’ils sont eux aussi en sécurité et espère que le gouvernement prend en compte les réalités des familles comme la sienne dans son plan de réouverture des écoles.

J’ai espoir d’être capable d’envoyer mon enfant à l’école. Évidemment, je pense que je ne suis pas la seule qui est un peu inquiète en ayant un enfant qui est vulnérable. [...] Je ne pense pas que mon enfant pourrait survivre à quelque chose comme [la COVID-19] , affirme Sylvie Fortier-Kot.

Sylvie Fortier-Kot ne cache pas ses inquiétudes face au retour en classe à l'automne. Photo : Radio-Canada / Pascale Bouchard

De son côté, le Conseil des écoles fransaskoises a fait savoir dans une déclaration mercredi que leurs équipes ont hâte de pouvoir accueillir les élèves et qu’il continuera de faire preuve de vigilance pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel dans les établissements scolaires du réseau.

Avec les informations d’Aimée Lemieux