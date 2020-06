Malgré la recommandation des médecins, encore peu de gens portent le masque

Ceux qui le portent aimeraient en voir sur tous les visages, alors que ceux qui n'en portent pas sont souvent très réticents à en mettre un lors des sorties en public.

L’échantillonnage n’a rien de scientifique. Nous nous rendu dans le stationnement d’un magasin Canadian Tire de Trois-Rivières et à la Plaza de la Mauricie de Shawinigan.

Sur les 100 premiers clients du magasin grande surface, seulement 36 portaient le masque.

Le ratio est similaire à Shawinigan. On constate que les aînées le portent beaucoup, mais que son usage n’est pas encore très répandu chez les 40 ans et moins.

Plusieurs ont avoué s’être procuré un masque au début de la pandémie, mais le délaissent de plus en plus en raison de la chaleur et pour ceux qui portent des lunettes, de la buée et de l’inconfort qui vient avec le port de l’équipement de sécurité.

Vente en pleine rue

Devant sa résidence, Diane Guillemette a installé une petite corde à linge improvisée où elle épingle des dizaines de masques en tissus réutilisables.

Je suis incapable de rester chez nous à ne rien faire et j’ai trouvé que c’était aussi une belle façon d’aider les gens autour de moi! Diane Guillemette

Sa condition médicale ne lui permet pas de rouvrir son atelier de couture aux clients. Elle a donc choisi d’offrir quelques produits en pleine rue. C’est sa façon de faire sa part pour inciter les gens à le porter, parce qu’elle constate que peu de gens l’ont adopté au quotidien.

Pour moi, c’est primordial de le porter, explique Mme Guillemette. Les gens ne sont pas tous conscients de son importance pour assurer la santé des autres. Peut-être parce qu’on est en région.

Elle dit vendre entre 20 et 30 masques chaque semaine, depuis cinq semaines déjà.