COVID-19 à la CTA d'Alma : la santé publique incapable d'identifier la source

La personne qui a transmis le virus aux employés de la Chaîne de travail adapté (CTA) ne sait probablement pas qu'elle a le coronavirus, selon le directeur régional de la santé publique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin.

Par surcroît, quatre des sept employés qui ont reçu un test positif à la COVID-19 ne présentaient aucun symptôme.

Ça nous donne une image quand même de la prudence que ça demande. On dit aux gens : "Protégez-vous, mais aussi les gens autour de vous en portant un masque", car on peut être positif et ne pas s'en rendre compte. Donc, il faut faire attention, mais ça prend quand même un contact. Il ne faut pas paniquer non plus et passer à l'autre extrême et se dire : "Ah, il y en a un peu dans un secteur comme Alma." Il faut continuer à vivre , a expliqué le Dr Aubin.

L'enquête épidémiologique a été élargie à plus de 80 personnes pour permettre de freiner la contagion.

Par ailleurs, le Dr Aubin défend sa décision de ne pas avoir rendu public le nom de l'entreprise, comme l'a dévoilé Radio-Canada mercredi. Il ne croit pas qu'il était de son devoir de divulguer l'endroit où s'est produit cette éclosion. Il croit que ce genre de renseignement risque de nuire à la réputation de l'entreprise.

Des mesures sanitaires spéciales étaient en place à la Chaîne de travail adapté pour limiter la propagation du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Une réouverture possible la semaine prochaine

Le directeur général de la CTA d'Alma, Gilles Deschênes, a confiance de pouvoir rouvrir la semaine prochaine. Il se dit soulagé de voir que les derniers tests chez les employés ne font état d'aucun nouveau cas positif. Une dizaine de résultats étaient toujours attendus au moment d'écrire ces lignes.

Gilles Deschênes se dit satisfait du travail de la santé publique pour circonscrire le foyer d'éclosion. Il ajoute que les clients de la CTA se montrent compréhensifs.

Je pense que, quand il arrive une crise comme ça, les clients ont tout lieu d’être inquiets. Ils veulent être protégés et c’est tout à fait normal. La communication s’est quand même bien faite. Ce n’est pas facile évidemment quand on a beaucoup de clients comme nous autres, mais on a réussi quand même à leur parler, à leur faire comprendre. La plupart des gens nous demandent des garanties, nous demandent de les rassurer. Dans le fond, on sait qu’ils vont revenir avec nous parce qu’ils nous comprennent et c’est à nous de les rassurer et de les convaincre qu’on est en contrôle.

Rappelons que la Chaîne de travail adapté est spécialisée dans l’entretien ménager d’édifices publics et commerciaux, le nettoyage et la location de tapis, le lavage de vitres ainsi que la location de main-d’oeuvre. Il est bon aussi de préciser que la fermeture ne touche pas les installations de Jonquière.

Le maire d'Alma, Marc Asselin Photo : Radio-Canada

Marc Asselin rappelle les mesures

Le maire d'Alma, Marc Asselin, est déçu qu'une première éclosion de COVID-19 se produise dans sa ville alors que la situation semblait stable dans la région. Il n'est toutefois pas surpris de cette propagation du virus, puisqu'elle fait partie des risques du déconfinement.

Marc Asselin assure que les mesures d'hygiène ont été resserrées à la Ville depuis la confirmation de sept cas de coronavirus à la Chaîne de travail adapté. Un rappel des directives de santé publique sera également envoyé à la population.

Le beau temps est arrivé et on a tendance à relâcher la garde et c’est là le danger. C’est un virus qui est sournois, on le voit très bien , a souligné le maire d'Alma.

Resto Roberto repousse son ouverture

En raison de cette éclosion, le propriétaire du restaurant Resto Roberto a décidé de repousser la réouverture de la salle à manger qui était prévue lundi prochain. Roberto Martel ouvrira toutefois ses restaurants de Jonquière et de Chicoutimi.

Le restaurant Resto Roberto a décidé de repousser son ouverture en raison de l'éclosion de COVID-19 à la CTA d'Alma. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Tous les employés d'Alma avaient été rencontrés mercredi en vue du déconfinement des salles à manger le 15 juin, mais avec l'annonce des sept cas de coronovairus mercredi soir, il a changé d'avis.

Je n’ai pas dormi de la nuit parce que je me disais, qu’avec toutes les règles qu’ils nous ont mises en place et tout le risque qu’on avait, je n’avais pas la conscience tranquille d’ouvrir la semaine prochaine. C’est une compagnie où il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui se promènent dans la ville d’Alma. Avec le départ du restaurant la semaine prochaine, je trouvais ça trop risqué pour les clients et le personnel ainsi que le stress que ça nous cause de faire le service dans la salle à manger , a-t-il mentionné.

La deuxième vague?

Cette nouvelle éclosion, alors qu'il ne restait aucun cas actif dans la population au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ramène à l'avant-plan l'importance de ne pas baisser la garde en matière de prévention. De plus en plus de voix s'élèvent sur les risques d'une deuxième vague même plus forte dans les régions, qui ont pourtant été somme toute épargnées depuis le début de la crise.

Si on se fie à l'expérience d'autres pays, les régions pourraient être au centre d'une deuxième vague, reconnaît le directeur de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin.

Je suis d'accord sur le fait que ça peut être plus actif qu'on l'a été en région. On voit d'ailleurs la région de Québec qui est en hausse actuellement, mais de là à dire que ça va devenir aussi pire que ce qu'on a vu à Montréal, je ne suis pas convaincu , a-t-il avancé.

Le Dr Donald Aubin fait le point en conférence de presse. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, Donald Aubin assure que les régions sont prêtes, même si elles ont moins de cas de COVID-19 et donc moins d'expérience pratique que la région de Montréal.

Ce qu'on a pu voir dans nos régions, c'est qu'on a été capable d'organiser les zones aussi et de monter nos équipes. On a probablement eu plus de temps pour le réfléchir et pour former notre monde et je pense que ça va compenser , a-t-il poursuivi.

Pour l'automne, la deuxième vague de la COVID-19 pourrait bien arriver en même temps que la saison de la grippe, ce qui force les autorités à se préparer à une guerre sanitaire sur deux fronts.

Avec les informations de Priscilla Plamondon Lalancette, Michel Gaudreau et Catherine Paradis