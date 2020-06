COVID-19 : trois cas de plus dans le Nord de l’Ontario

Le bureau de Santé publique du Nord-Ouest rapporte deux cas de COVID-19 de plus dans la région de Kenora et le bureau d’Algoma rapporte un cas supplémentaire.

Les personnes ayant fait des achats au magasin Walmart et à l’épicerie No Frills de Kenora le 4 juin entre 14h et 16h auraient de faibles chances d’avoir été exposées à une personne porteuse de COVID-19 selon le bureau de Santé publique.

Cela porte donc au total le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario à 310, alors que la deuxième phase du plan de déconfinement de la province s’amène dans la région dès vendredi.

Les unités de Santé publique du Nord de l’Ontario ont rapporté aujourd’hui quelques 1367 tests de dépistage de la COVID-19.

Par ailleurs, Temiskaming hospital a annoncé la réouverture de son département de chirurgie mercredi après un hiatus de trois mois en raison de la pandémie.

Horizon Santé-Nord a aussi rappelé aux personnes qui se présentent dans le hôpitaux « de porter un masque en tant que mesure supplémentaire pour réduire la propagation des microbes et protéger les patients vulnérables ».