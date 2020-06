Fin des primes de deux dollars l'heure pour les employés d'Olymel dès le 22 juin

Le syndicat qui représente les employés affirme que ces derniers sont déçus de perdre cet avantage. Ils considèrent avoir bien collaboré durant le confinement, comme en acceptant de travailler durant deux samedis pour empêcher l'abattage humanitaire.

Les employés estiment d'ailleurs que les derniers mois ont su démontrer que leur travail est essentiel.

La pandémie a permis de remettre en lumière le caractère fondamental des métiers reliés au secteur agroalimentaire ainsi que celui des commerces d’alimentation et de détail. Alors que le Québec était en pause, nos membres sont demeurés au front afin que l’on puisse continuer de se nourrir et nous procurer les produits essentiels à notre survie. Roxane Larouche, responsable des communications du bureau québécois des TUAC Canada

Les TUACTravailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce rappellent que ces primes payées aux travailleuses et aux travailleurs avaient débuté en mars dernier alors que notre organisation internationale, qui représente 1,4 million de membres, avait fait les représentations nécessaires auprès des grands joueurs de l’industrie , soutient Roxane Larouche, responsable des communications du bureau québécois des TUAC Canada.

Rappelons que 129 employés ont été infectés par la COVID-19 dans cette usine.