Le Boisé-Fabi sera scindé en deux par une rue

Le promoteur a décidé de ne pas revenir sur l’entente conclue en 2014 avec la Ville de Sherbrooke.

Celle-ci dit avoir tout fait ce qui était en son pouvoir pour diminuer les impacts que la construction de la rue pourra avoir dans le boisé.

Le maire Steve Lussier explique que la Ville avait entamé des discussions pour bonifier l’entente qui avait déjà été faite pour atténuer les impacts de cette construction dans le boisé.

Le promoteur a décidé lui-même de ne pas revenir sur l’entente. Il y avait trop d’impacts de son côté à revenir avec un processus de changement de zonage , poursuit Steve Lussier.

Le maire de Sherbrooke tient toutefois à préciser que la Ville a investi plus de 1,4 million de dollars pour l’acquisition du parc et que le promoteur a fait don de 36 400 mètres carrés d’espaces verts et s'est engagé à préserver une zone de milieu naturel de 40 200 mètres carrés.

Beaucoup de déception

La décision déçoit énormément l'Association pour la protection du Boisé-Fabi, qui lutte depuis deux ans pour la protection de cet espace naturel.

Je suis très déçu. Je m’attendais à autre chose de la part de notre Ville , fait savoir d’emblée son président, François Villeneuve. Ce dernier pense que la construction de cette rue déconcertera également les nombreux usagers du boisé.

C’est inadmissible en 2020 de penser construire une rue qui traverse un parc naturel et qui le sépare en deux. C’est complètement aberrant. François Villeneuve, président de l'Association pour la protection du Boisé-Fabi

Ce dernier croit que la Ville dispose d’autres moyens pour empêcher une telle construction. Ils se rabattent sur le contrat notarié de 2014, mais un contrat notarié, ça se change avec un autre contrat. Ce n’est pas une fin en soi , lance-t-il.

Selon François Villeneuve, en 2018, la Ville avait promis la tenue de consultations publiques et s’était engagée à mettre plusieurs options sur la table. C’est tombé totalement dans l’oubli. Cette décision a été prise sans consulter ni les citoyens ni l’association , fulmine-t-il.

Contacté par Radio-Canada Estrie pour commenter le dossier, le conseiller du district du Lac-Magog, Pierre Tremblay, a décliné notre demande d’entrevue. Il entend réagir dans la journée de vendredi.