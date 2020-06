L’ancien presbytère Saint-Alexis deviendra un centre d’art

M. Benedetto travaille d’arrache-pied depuis quelques mois pour donner une vocation plus artistique et touristique à l’ancien presbytère. La bâtisse construite en 1879 a été achetée par la Ville de Saguenay en 2018. Un musée, un atelier, un café et une auberge y seront aménagés.

Je veux que ce soit un projet social, que les gens de la place s’approprient le presbytère, qu’ils viennent travailler ici, qu’ils viennent bricoler, qu’ils viennent faire toutes sortes de choses, explique Giuseppe Benedetto. Non seulement des gens de la place, mais aussi des artistes professionnels qui peuvent louer des espaces, qui peuvent rester ici en résidence.

En réalisant les travaux, l’artisan a même retrouvé de vieux journaux et des œuvres d’art uniques, comme une rosace en forme de plant de bleuet.

Giuseppe Benedetto veut conserver l'aspect patrimonial du bâtiment, dont une rosace en forme de plant de bleuet. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

La bâtisse sera agrandie pour accueillir 11 chambres à l’étage. Mon expérience, je pense que ça va servir aux autres. Je veux essayer de faire quelque chose en fonction de ça, faciliter la sauvegarde du patrimoine.

Les travaux ont été ralentis par la pandémie de coronavirus. La Ville espère aussi que le projet contribuera à la relance du tourisme dans le secteur de La Baie, lourdement touché par l’annulation de la saison des croisières.

On a monté le projet pour conserver l’aspect patrimonial et aussi conserver l’aspect au niveau touristique, précise le conseiller municipal Martin Harvey. Ici, c’est une place où le tourisme doit survivre et le tourisme on doit en avoir beaucoup. L’ancien presbytère est entouré de l’église Saint-Alexis, du musée du Fjord, de l’économusée Touverre et de la pyramide des Ha! Ha!.

De vieux journaux ont été découverts dans la bâtisse. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Le café bistro devrait être accessible à la fin de l’année. Les travaux d’aménagement de l’auberge prendront un peu plus de temps.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu