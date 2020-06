En Alberta, le projet de loi 22 veut poursuivre la réduction de la paperasse

Réduire la paperasse était une des promesses de campagne du Parti conservateur uni (PCU) de Jason Kenney. Le gouvernement avait annoncé l'arrivée de cette loi dans le but d'améliorer la note de B-, que lui avait attribuée en janvier dernier la Fédération canadienne des entreprises indépendantes.

Le projet de loi 22 présente 14 changements législatifs touchant 6 ministères : Énergie, Agriculture et Forêts, Services Alberta, Environnement et parcs, Justice et solliciteur général et Affaires municipales.

Ces changements s'inscrivent dans la stratégie de la province pour promouvoir la création d'emplois et la croissance économique, accélérer le processus d’approbations du gouvernement, réduire le fardeau administratif des municipalités et améliorer la transparence du gouvernement, selon Grant Hunter.

Plus que jamais, nous devons éliminer les barrières qui se présentent aux entreprises qui tentent de survivre dans cette économie. Grant Hunter, ministre associé de la Réduction de la bureaucratie

Au moment où la province cherche à relancer son économie, le ministre estime qu'il est impératif d'éliminer les obstacles qui empêchent les entrepreneurs albertains d'être compétitifs.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a, pour sa part, déploré, lors d’une conférence de presse, qu’il n’a pas reçu de séance d'information officielle ni d'opportunité de débattre avant de recevoir ce projet de loi, qui fait plus de 350 pages.

Cela influence grandement notre habilité à faire notre travail , regrette le député néo-démocrate d’Edmonton-Decore, Chis Nielsen.

Accélérer la prise de décision

Parmi les ministères concernés, il y a celui de l'Énergie, qui est notamment touché par une simplification de la loi sur la conservation des sables bitumineux.

Nous allons faire des modifications à cette loi nous permettant de retirer la partie politique du processus de décision et d'accélérer les autorisations pour de gros projets d'énergie , explique le ministre, selon qui ce changement pourrait permettre de réduire de dix mois au maximum le temps d'attente.

Le président et directeur général de l’Association canadienne des producteurs de pétrole estime, dans une déclaration écrite, que ce gain de temps va soutenir la reprise de l’industrie et la création d’emplois. Ces gains d'efficacité peuvent être atteints tout en maintenant le plus haut niveau de normes environnementales et de sécurité auxquelles la population albertaine s'attend , fait-il savoir.

Ce projet de loi donne énormément de pouvoir individuel aux ministres. Chis Nielsen, Porte-parole de l'opposition en matière de réduction de la paperasse

À noter que l’agence Efficacité Énergétique Alberta (EEA) est dissoute et que ses activités sont absorbées par l’agence Émission Reduction Alberta (ERA). Nous n’avons pas besoin de deux agences qui font la même chose , affirme le ministre associé Hunter.

Ce projet de loi supprime la responsabilité de l’engagement du public dans des projets environnementaux majeurs et des décisions économiques , craint pour sa part Marlin Schmidt, le porte-parole de l'opposition pour l’environnement et les parcs.

Autres points saillants du projet de loi

Désormais, tous le monde au Canada sera autorisé à acheter des terres publiques. Auparavant, seuls les habitants de la province avaient le droit de le faire. Le ministre se veut néanmoins rassurant sur ce point : Nous ne vendrons pas de parc, c’est juste pour nous aligner sur ce que font d’autres provinces.

Les démarches administratives des organismes à but non lucratif seront allégées : Cela va être plus facile et plus efficace pour ces organismes de travailler en Alberta en rationalisant les exigences en matière de déclaration et d'enregistrement , a déclaré M. Hunter.

Avec les changements proposés dans son projet de loi, le ministre associé soutient que l'Alberta se rapproche de son objectif de réduction d'un tiers de la paperasse. À ce jour, nous en sommes à 5 % de réduction , affirme-t-il.

Le ministère des Relations avec les Autochtones fait, lui, figure de bon élève puisqu'il a déjà atteint l'objectif du tiers.

Les détails sur le projet de loi 22 sont accessibles en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).