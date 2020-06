Les animaux adoptés pendant la crise doivent s’adapter à une nouvelle réalité

Du côté des chiens, il y a de l'anxiété de séparation qui va se développer. Il faut penser à ça aussi , répond la directrice générale de la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Saguenay, Claudia Côté.

Pour éviter que les animaux ne paniquent lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, leurs maîtres doivent les habituer progressivement à être seuls.

C’est ce que s’efforce de faire Tania Bilodeau-Tremblay avec Enzo, le jeune setter anglais qu’elle a adopté au début de la crise.

Parfois, on allait à l'épicerie. Mon conjoint restait dans la voiture avec les enfants. On le laissait ici dans sa cage. Il endure bien sa cage. Il reste dans sa cage sans problème , raconte-t-elle.

Enzo est un compagnon de jeu parfait pour les trois enfants de Tania Bilodeau-Tremblay et son conjoint. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Enzo est d'un naturel obéissant et il est capable de rester seul sans faire de grabuge. Quand un animal est plus turbulent, le processus pour lui dénicher un foyer peut être complexe et les propriétaires potentiels se font parfois servir de sérieuses mises en garde.

On peut carrément refuser une adoption si on pense que ce n'est pas ce qui est le mieux pour la famille et pour l'animal , assure la directrice générale de la SPCA de Saguenay, Claudia Côté.

France Cinq-Mars a le même discours. Éleveuse de griffons Korthals au Lac-Saint-Jean, elle a tenté de faire réfléchir les gens qui l’ont appelée au cours des dernières semaines.

Pendant le confinement, on avait au moins deux à trois téléphones par jour de gens qui voulaient avoir des chiens. On leur a dit qu'un chien, c'est pour la vie. Ce n'est pas juste un coup de tête pendant la pandémie , termine-t-elle.

D’après le reportage de Catherine Gignac