Malgré l'aval de la province, très peu de garderies ouvriront leur porte

La décision sur la réouverture des services de garde annoncée mardi par le gouvernement Ford semble avoir pris de nombreux éducateurs de la petite enfance par surprise.

On a demandé un préavis de trois semaines et on a eu trois jours , lance la directrice générale du Centre Pivot du Triangle Magique à Sudbury, Julie Lelièvre Marsh.

Selon Julie Lelièvre Marsh, les conditions de la réouverture des garderies imposées par le gouvernement Ford feront baisser les revenus des centres de services de garde et mettra leur fonctionnement en péril. Photo : Avec l'autorisation de Julie Lelièvre Marsh

Selon cette dernière, la province n’a pas laissé le temps aux services de garde de faire tout le développement professionnel avec [leur] personnel, le réaménagement des locaux et de l’environnement, et l'inscription des parents .

Pour sa part, la sœur Amanda Dudfield de la garderie du Sacré-Cœur à Welland affirme qu’elle serait très surprise si une garderie était réellement prête à ouvrir vendredi matin . Malgré le besoin criant pour des services de garde, sa garderie fermera ses portes pour l’été et ne rouvrira pas avant le mois de septembre.

Tous les centres de services de garde d'enfants ont été obligés par la loi de fermer le 17 mars dernier, quand l'Ontario a décrété l'état d'urgence.

Un peu plus de 200 centres de services de garde sont toutefois restés ouverts dans la province pour servir les familles du personnel de la santé et de première ligne. Ceux-ci continueront de le faire jusqu’au 26 juin, date à laquelle ces familles devront trouver un nouvel arrangement pendant la transition vers des services de garde réguliers.

La réouverture réaliste estimée à la mi-juillet

La Ville d’Ottawa a déclaré lors de la rencontre de son conseil municipal, mercredi, que les garderies gérées par la ville devraient rouvrir d'ici la mi-juillet.

Selon la directrice générale des Services sociaux et communautaires d'Ottawa, Donna Gray, l’écart entre la permission de réouverture par Queen’s Park et la date de réouverture prévue pour plus tard cet été revient à une question de logistique.

Les garderies ontariennes avaient le droit de rouvrir leurs portes à partir de vendredi matin, sous certaines conditions, dont un nombre limité d'enfants ainsi que des mesures de dépistage et de nettoyage accrues. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La Ville attendra la fermeture de ses trois centres de services de garde pour les familles des travailleurs essentiels le 26 juin afin que nous puissions réorienter ces ressources dans ces établissements vers l'expansion des services de garde , explique Mme Gray.

À Sudbury, Julie Lelièvre Marsh ne s’attend pas à voir une seule garderie ouverte au public avant le mois de juillet, le temps de déterminer les modalités de réouverture.

Les politiques, il faut toutes les faire préapprouver par Santé publique et le ministère de l'Éducation avant de même considérer la réouverture. Et la plupart de nos sites sont dans des écoles, donc il faut travailler avec les conseils scolaires pour y avoir accès , souligne-t-elle.

On a plein d'appels de parents, et on paraît mal... On doit dire aux parents que ce ne sera pas pour un autre mois , déplore-t-elle.

Beaucoup moins de places dans les garderies

Une des conditions de la réouverture des garderies ontariennes limite à 10 le nombre de personnes permises dans un espace donné sur une durée d’une semaine.

Selon le Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing ( CASSDNConseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing ), cela limitera considérablement le nombre de places en garderie qui seront disponibles à travers le district .

Le CASSDN Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing dit travailler en collaboration avec le secteur des services de garde agréés sur un système de priorisation pour trier les familles et déterminer quels enfants auront accès à des services de garde.

Il ne pourra y avoir plus de 10 enfants et employés à la fois dans une pièce, selon les nouvelles directives mises en place par le gouvernement Ford. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

De son côté, la municipalité de Hamilton proposait 14 000 places dans ses centres de services de garde avant le 17 mars dernier. Mais à l’image de Nipissing, la Ville de Hamilton a aussi déclaré que les nouvelles conditions imposées par le gouvernement Ford feront baisser ce chiffre de façon drastique.

Dans le cadre de la réouverture, le nombre de places disponibles à chaque emplacement sera considérablement réduit afin de respecter les nouveaux protocoles provinciaux , a indiqué la Ville par voie de communiqué, jeudi.