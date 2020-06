« Qu’on ne leur demande pas encore : ''d’où viens-tu?’’ » 

Laurence Gaba et Louis Simard ont fondé un foyer métissé et heureux. Leurs trois fils n’ont pas encore vécu de racisme et quoique sensibles à cette réalité, s’expliquent difficilement la haine dénoncée dans les médias depuis quelques jours. À travers leurs propres disparités, les parents tentent de raconter l’inexplicable à leurs enfants et de leur offrir des outils pour vivre avec leur différence… tout en continuant d’espérer que la prochaine génération n’aura jamais à s’en servir.

L’identité raciale a toujours fait partie de l’éducation des fils de Laurence Gaba et Louis Simard, majoritairement par le biais de films regardés en famille ou d’histoires racontées de façon à les sensibiliser. Mathias, 14 ans, Raphaël, 12 ans ainsi qu’Alexis, 5 ans, peuvent poser des questions et leurs parents y répondent au meilleur de leur connaissance, puis surtout, dans leurs différences.

Louis est professeur l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. En tant qu’homme blanc, il préfère répondre aux interrogations de ses enfants concernant l’histoire des luttes pour les droits des Noirs et leurs enjeux politiques ou sociaux. Le père tient à laisser à sa conjointe le soin de fournir des exemples concrets, vécus, pour illustrer les impacts sur le plan personnel et faire de la prévention.

Il ne faut pas se tromper dans les rôles ou prendre la place de l’autre quand on n’a pas l’expérience, la crédibilité ou la légitimité de le faire, formule-t-il.

Laurence Gaba et Louis Simard sont mariés depuis 16 ans. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Les événements entourant le décès de George Floyd et les vagues de protestation mondiales contre le racisme qui font la manchette depuis le 25 mai dernier ont évidemment engendré de sérieuses discussions dans la famille Simard-Gaba.

Chaque fois [nos garçons] sont un peu surpris , reconnaît M. Simard. Ils sont conscients, sensibilisés et ça peut les mettre en colère, mais je dirais que d’un point de vue individuel, ils n’ont pas rencontré pour l’instant de situations problématiques.

Et pourtant, le racisme fait partie de la vie de leur maman qui essaie encore aujourd’hui d’épargner leur en épargner les souffrances.

La Malbaie, 1983

Laurence Gaba est née au Togo. Son père y a notamment été ministre des Finances en plus d’avoir voyagé un peu partout dans le monde pour le travail.

Les membres de la famille Gaba sont arrivés au Canada le 25 novembre 1983 à titre de réfugiés politiques. Comme terre d’accueil, ils ont choisi une petite communauté au coeur de la région de Charlevoix parce qu’ils tenaient à vivre en français. Ils étaient les seuls habitants de leur village à avoir la peau noire.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  La lettre reçue par les parents de Laurence, il y 37 ans, dans laquelle le ministre Gérald Godin leur souhaitait la bienvenue. Photo : Avec la gracieuseté de Laurence Gaba

À 11 ans, la petite Laurence a été confrontée aux commentaires de ses camarades de classe bien rapidement. Ses parents ont voulu déménager dès l’année suivante après que sa mère - professeure d’histoire, de géographie et démographe de formation - se soit vue refuser un emploi par principe que « ses collègues n’étaient pas à l’aise » qu’une personne noire dirige leur projet.

[Mes parents] ont beaucoup souffert et en ont bavé. Je ne cache pas que ça a été extrêmement difficile et pourtant ils étaient bardés de diplômes, très brillants et ils ont occupé des postes très importants. Mais arrivés ici, ils ont sacrifié leur vie , déplore Mme Gaba.

C’est pourquoi elle tient à raconter à ses fils qu’adolescente, les garçons lui disaient qu’ils ne sortiraient jamais parce qu’elle était « nouère ». Celle qui est devenue pharmacienne d’hôpital leur explique également pourquoi elle a préféré travailler dans le domaine de la santé où on avait tellement besoin d’elle que la couleur de sa peau ne pouvait plus être un prétexte pour la mettre à pied.

La lutte a existé et elle existe toujours. On a des exemples très concrets dans la famille et il faut la continuer. Il ne faut pas baisser les bras et penser que tout est réglé. Laurence Gaba

Laurence Gaba s’est promis de laisser cet héritage à ses enfants, ne serait-ce pour que le sacrifice de ses parents, qui ont laissé leurs aspirations professionnelles pour offrir une vie meilleure à leur descendance, ait servi à quelque chose.

Un premier ministre noir

Chez Laurence et Louis, les bons mets togolais se dégustent au son de la musique d’Afrique de l’Ouest. On ne veut pas effacer la différente : on veut la mettre en valeur, la célébrer parce qu’on la voit comme une richesse , souligne M. Simard.

Dessin réalisé par Louis, il y a quelques semaines, à l'occasion de l'anniversaire de Laurence. Photo : Avec la gracieuseté de Louis Simard

Mais si la division des rôles dans l’éducation de leurs fils s’est faite tout naturellement, il en va différemment de leur approche.

Laurence porte des cicatrices qui la poussent automatiquement à réduire les ardeurs de ses enfants : quand son conjoint les oriente vers le métier qu’ils aiment, elle leur propose d’opter pour la sécurité d’emploi. Pendant qu’elle tente d’expliquer à son garçon passionné de voitures qu’avec sa peau basanée, il risque de se faire arrêter souvent par la police, Louis répond : Ah non! s’il veut avoir son auto de luxe, il ne faut pas briser son rêve!

Le défi comme parent, c’est de trouver la limite entre les sensibiliser, les conscientiser puis en même temps ne pas faire en sorte que ça devienne obsessif et qu’ils soient toujours sur leurs gardes. Louis Simard

À deux, le couple fait de son mieux pour maintenir une communication efficace avec sa progéniture. Il se prépare à les appuyer face aux difficultés qui pourraient se présenter sur leur chemin alors que leur aîné fera son entrée sur le marché du travail prochainement.

Peut-être que ce sera l’occasion où il y aura des déceptions , laisse planer la mère. Toutefois, Mathias ne semble pas du tout s’en préoccuper pour l’instant.

C’est plutôt le petit Alexis, à l’aube de ses cinq ans, qui se demande pourquoi il n’a jamais vu de clowns noirs. C'est aussi lui qui s'émerveillait l'automne dernier devant « le monsieur à la peau brune » qui souriait sur les pancartes électorales de son quartier [ndlr : le député libéral Greg Fergus faisait campagne dans Hull-Aylmer aux élections fédérales de l’automne 2019].

Mme Gaba raconte en rigolant que son cadet lui-même a déjà dit qu’il aimerait bien remplacer Justin Trudeau quand « il serait trop vieux pour diriger le pays ».

Il ne se pose pas la question : ‘’ Est-ce que je pourrais? Est-ce que je n’ai pas la même couleur de peau?’’ Non. Pour lui c’est clair : il peut être premier ministre du Canada. Et je lui souhaite! (rires). Laurence Gaba

Tout ce que Laurence souhaite, c’est que ses enfants n’aient pas à expliquer aux leurs pourquoi ils pourraient se retrouver défavorisés dans la vie à cause de la couleur de leur peau. Elle est optimiste que la prochaine génération sera un vecteur de changement qui mettra fin au racisme systémique et à la différence.

Peut-être que mes arrière-petits-enfants porteront encore mon nom et peut-être même qu’ils seront Blancs avec les yeux bleus évoque-t-elle. Mais qu’on ne leur demande pas encore : '' d’où viens-tu? ’’ ... Parce que je viens d’ici.