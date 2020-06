L’Ontario amorce la deuxième étape de son déconfinement

Le gouvernement ontarien cherche à relancer son économie en permettant à de nombreux entrepreneurs et services publics de reprendre leurs activités à condition de respecter certains protocoles sanitaires.

Ces mesures ne s’appliquent cependant pas à l’ensemble de la province. Dix régions (Durham, York, Toronto, Peel, Halton, Hamilton et Niagara, Windsor-Essex et Lambton, ainsi que Haldimand-Norfolk) doivent encore respecter les contraintes de la première phase du déconfinement.

Les activités et services suivants, sauf dans les dix régions exclues, sont maintenant autorisés :

Monique St-Aubin s’attendait à ce que les salons de beauté comme le sien reçoivent un préavis d’au moins deux semaines avant de pouvoir rouvrir. Or, le premier ministre Doug Ford a annoncé la deuxième étape du déconfinement quatre jours avant sa mise en œuvre. Un délai trop court pour la coiffeuse de Nipissing Ouest.

On n’ouvre pas avant mardi prochain parce que je devais commander du plexiglas, il fallait faire d’autres commandes, [...] tu dois être sûr que ça rentre à temps.

Le Diocèse de Sault-Sainte-Marie a lui aussi besoin de plus de temps pour permettre aux paroissiens de célébrer des messes dans leur église. Le vicaire général, Jean-Paul Jolicoeur, précise que si tout va bien , les premières célébrations pourront avoir lieu le 20 juin dans la plupart des églises du diocèse.

Les paroissiens des communautés plus éloignées pourraient devoir patienter plus longtemps, prévient M. Jolicoeur en raison des protocoles sanitaires exigés.

Nous sommes déjà entrés en communication avec des fournisseurs de produits [de protection sanitaire] comme des masques et des désinfectants parce qu’il y a des endroits comme Wawa, White River, Dubreuilville, Spanish et d’autres petites communautés qui n’ont pas nécessairement ces produits à leur disposition tout de suite.

La province limite le nombre de fidèles qui peuvent se réunir en même temps dans un lieu de culte. Ils peuvent occuper au maximum 30 % des sièges disponibles.

La province permet maintenant aux restaurateurs et aux bars de servir leurs clients, mais seulement sur des terrasses. Les tables doivent toutefois être à deux mètres l’une de l’autre. En raison de ces exigences, Donald Leblanc ne croyait pas que cela valait la peine d’ouvrir la terrasse de son pub de Sturgeon Falls. C’est là que lui est venue l’idée de l’agrandir.

En premier non parce que mon patio était plus petit, mais avec l’agrandissement oui ça va être correct. Ça va valoir la peine et je vais créer une job.

Donald Leblanc, propriétaire de Don's Pub & Grill