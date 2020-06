Le maire de Vancouver appelle la province à faire un examen complet du rôle de la police

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, appelle le gouvernement de la Colombie-Britannique à faire un examen complet des pratiques policières et du financement des forces de l’ordre dans la province pour évaluer si des changements sont souhaitables.

Je demande au premier ministre John Horgan de mettre sur pied un examen complet des forces de maintien de l’ordre en Colombie-Britannique, ce qui inclut le service de police de Vancouver, la GRC et les autres services de police municipaux , a-t-il déclaré en point de presse, jeudi.

Dans les dernières semaines, plusieurs citoyens ont remis en question le financement accordé au service de police de Vancouver (VPD), alors qu’un mouvement prend de l’ampleur, principalement aux États-Unis, pour exiger des villes qu’elles réduisent le financement de leur service de police

Des milliers de personnes ont marché dans les rues de Vancouver en fin de semaine dernière pour souligner mort de George Floyd aux mains de policiers à Minneapolis, le mois dernier, et dénoncer la violence policière et le racisme.

Les municipalités britanno-colombiennes n’ont toutefois pas les mêmes pouvoirs que les villes américaines, a souligné M. Stewart.

La province responsable de la Loi sur la police

La province est ultimement responsable de la Loi sur la police et c’est elle, indique le maire, qui détermine notamment ce qui est exigé des agents en matière de formation.

C’est aussi la province, ajoute-t-il, qui est responsable de fixer des standards minimaux en matière de service et de financement et qui nomme la majorité des membres des conseils d’administration des services de police.

C’est la province qui doit agir, dit Kennedy Stewart. Si moi ou le conseil municipal demandons des coupes majeures, la province pourrait écarter cette décision.

Ravie de voir que le maire choisit une approche réaliste , a réagi sur Twitter la conseillère municipale Melissa De Genova, de la Non Partisan Association (NPA). Il reconnaît que, légalement, le maire et le conseil ne peuvent pas prendre de décisions unilatérales à propos du VPD.

Le service de police a refusé que la municipalité réduise son budget de 1 % cette année, malgré le contexte budgétaire serré de la Ville à cause de la COVID-19.

Le service de police de Vancouver prend environ 21 % des dépenses municipales.

Kennedy Stewart demande entre autres à la province, dans son examen des pratiques policières, d’inclure une enquête sur le racisme systémique et la violence disproportionnée vécue par les Noirs et les Autochtones, ainsi que de considérer le port obligatoire de caméras de surveillance par les agents et l’interdiction des contrôles policiers effectués au hasard dans les rues.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique n'a pas encore répondu à la demande du maire.