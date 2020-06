Un plan de relance du tourisme qui incite les Québécois à visiter leur territoire

Ce sont 13,8 millions de dollars qui seront offerts en subventions pour les entreprises hôtelières, l'équivalent de la taxe d'hébergement. D’autre part, près de 450 millions en prêts seront accordés aux entreprises en difficulté.

Cette annonce est accueillie avec soulagement par le propriétaire de l'hôtel Oui Go à Trois-Rivières, Gilles Babin.

On est très contents d’entendre la nouvelle, dit-il. Qu’enfin, le secteur touristique, les hôteliers, on va avoir de l’aide. Ça fait plusieurs semaines qu’on attend des bonnes nouvelles comme ça, on est super contents.

Disons que pour la clientèle d’affaires aussi, on a hâte de la revoir, c’est une bonne clientèle pour les hôteliers. On a hâte aussi que le message soit passé, qu’ils puissent reprendre la route, le territoire. Gilles Babin, propriétaire de l'hôtel Oui Go à Trois-Rivières

Voyager au Québec

Pour encourager les Québécois à voyager dans leur province, des passeports attraits voient le jour. Ils offriront jusqu'à 40 % de rabais pour un maximum de quatre endroits touristiques.

Dès le 22 juin, la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec annonce que ses cartes annuelles coûteront 50 % moins cher.

D'après les informations de Catherine Bouchard