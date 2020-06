Un militant souhaite que la Colombie-Britannique mette fin à la chasse à l'orignal sans bois. Il s’inquiète d'une possible augmentation du nombre d'orignaux et de veaux qui peuvent être chassés dans certaines parties de la province.

Au cours des cinq dernières années, Dan Simmons, de Williams Lake, a coordonné Cow Moose Sign, une initiative qui a été créée pour informer les chasseurs et le public à l'importance de l'orignal sans bois.

Il a signé des accords avec certaines Premières Nations, des guides pourvoyeurs et des municipalités pour assurer la protection de la population locale d'orignaux.

La femelle orignal ne doit pas du tout être chassée, ni son bébé , affirme-t-il.

Si nous chassons des orignaux sans bois, cela a un impact négatif sur sa population et il est connu de toute la province que la population d'orignaux est en déclin. Alors, pourquoi permettre de les tuer? , s’interroge Dan Simmons.

Il s’est dit choqué, déçu et dégoûté que le gouvernement provincial tente d’augmenter le nombre d’orignaux sans bois qu’il sera permis de chasser cette année. Le chiffre officiel sera rendu public dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

La directrice de la faune et des habitats de la Colombie-Britannique, Jennifer Psyllakis, estime que ce nombre ne sera pas beaucoup plus important que celui de l’année dernière et qu’il passera à environ 400.

En 2019, 357 autorisations de chasser la femelle orignal et le veau ont été délivrées par la province. Des 357 permissions données en 2019, seulement 79 femelles et petits ont été tués.

Réduire la population de loups qui s’attaquent au caribou des montagnes

Réduire le nombre d’orignaux dans certaines zones permet de réduire le nombre de loups qui eux, s’attaquent aux caribous des montagnes, selon le ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural.

La protection des caribous des montagnes est une priorité pour ce gouvernement et il s’agit d’un compromis acceptable d’éliminer quelques orignaux, une population qui est en sécurité dans la majorité de l’hémisphère nord, pour protéger une autre espèce en danger , écrit le ministère dans un courriel.

Les autorisations pour chasser les orignaux femelles et des veaux sont très localisées dans deux zones de la province où les caribous des montagnes sont particulièrement en danger , estime Mme Psykallis.

La province mène des recherches sur plusieurs façons de gérer la population de caribous dans ces zones particulières.

Pour sa part, Dan Simmons croit qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier une espèce pour en sauver une autre.

Il ajoute qu’il continuera à se battre contre cette décision du gouvernement avec l’appui de ses supporteurs, dont la députée du Parti libéral de la Colombie-Britannique Donna Barnett.

Par ailleurs, une pétition lancée par les libéraux provinciaux a récolté 2961 signatures en date du 11 juin 2020.