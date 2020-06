Les Fruits de mer de l’Est-du-Québec prêts pour la crevette et le coronavirus

La région du Bas-Saint-Laurent n’a pas été touchée très fortement par le virus, on a donc eu le temps de se préparer , commente Kevin Dion, directeur à l’assurance qualité et à la conformité aux Fruits de mer de l’Est-du-Québec.

Dès les premiers cas, tout au début du mois de mars, l’usine a mis en place un comité COVID-19.

Un plan d’action a été bâti et mis à jour plusieurs fois en fonction des recommandations de la Direction de la santé publique, mais aussi de celles de Royal Greenland, la multinationale danoise propriétaire de l’usine.

Au Danemark, ils ont été touchés bien avant nous , explique M. Dion.

Les instructions de Royal Greenland, poursuit M. Dion, étaient très axées sur la prévention. Et pour cause, l’entreprise est le plus grand distributeur du monde de la crevette nordique.

Le responsable donne l’exemple du télétravail qui a été rapidement rendu obligatoire pour tous les employés de bureau. Quand c’est arrivé ici, nous avions déjà une bonne base pour partir.

Revoir le travail

Malgré tout, adapter l’usine pour éviter la contamination n’a pas été une mince affaire. C’était extrêmement compliqué, surtout dans une usine de transformation comme la nôtre. On n’a pas une grande usine. On a beaucoup de capacités et on utilise beaucoup d’espace plancher.

L’usine, longtemps consacrée entièrement au traitement de la crevette nordique, transforme aussi depuis deux ans du crabe des neiges.

Le début de la pêche au crabe dans la zone 17 à la fin mars a donc laissé peu de temps aux responsables de l'usine pour réaménager l’espace et redéfinir les nouvelles méthodes de travail. C’était une autre paire de manches! Il y a 100 employés qui rentrent, personne ne sait où aller, personne ne sait quoi faire. C’était un brouhaha total! C’était aussi d’apprendre aux gens comment cela allait fonctionner à l’avenir.

Une des solutions a été d’intégrer un horaire d’entrée distinctif pour chaque employé afin notamment de limiter les contacts physiques.

Camion de transport de la crevette au port de Matane Photo : Radio-Canada / Jberube

Chaque personne entre au travail à une ou deux minutes d’intervalle. Le travailleur remplit un questionnaire. On prend ensuite sa température corporelle, puis l’employé se change. Les vêtements sont mis dans un sac, la boîte à lunch dans un autre sac, explique Kevin Dion, on s’assure de ne pas avoir de contaminant potentiel. Ils doivent se laver les mains. Désinfection. Ensuite, ils s’habillent pour aller travailler.

La production démarre quand tout le monde est en poste avec masque et visière.

À la fin de chaque quart de travail, la même procédure distanciée reprend pour la sortie des employés.

L’usine compte maintenant près d’une cinquantaine de stations de lavage des mains. La circulation à l’intérieur de l’usine a aussi été repensée pour limiter les contacts physiques.

Des agents de sécurité sont désormais présents, 24 h sur 24 h, pour contrôler les allées et venues.

Toutes ces mesures sont là pour de bon, indique Kevin Dion, même s’il y avait un déconfinement total au cours de la saison. On ne veut pas que ce virus rentre, que cela fasse cesser nos opérations, on veut que nos employés soient en sécurité.

C’est plate à dire, mais la clé là-dedans, c’est de se dire que chaque personne est un risque. Kevin Dion, directeur à l’assurance qualité et à la conformité aux Fruits de mer de l’Est-du-Québec

Une trentaine de bateaux de pêche utilisent chaque année les installations du quai. Photo : Radio-Canada

L’arrivée des premiers débarquements de crevettes au cours des prochains jours impose de nouvelles procédures, puisque le déchargement sera effectué par les travailleurs de l’usine.