Accès gratuit aux parcs provinciaux du Manitoba et pêche sans permis ce weekend

La province annonce que l'entrée dans les parcs provinciaux sera gratuite cette fin de semaine. Il sera également possible de pêcher sans permis.

Ce week-end est une occasion idéale pour les familles d’essayer quelque chose de nouveau ou de visiter un de leurs endroits préférés , dit le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources, Blaine Pedersen.

Le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin, les amateurs de pêche pourront pratiquer l'activité sans permis. Il faudra toutefois respecter les limites d’un permis de pêche conservation. Un individu peut donc garder quatre dorés, quatre brochets, deux achigans à petite bouche, un touladi (truite de lac), une barbue de rivière et deux truites provenant d'un lac stocké.

Les pêcheurs doivent aussi respecter les autres règlements qui encadrent la pêche au Manitoba, dont l’interdiction de l’utilisation d’hameçons comportant un ardillon.

Les pêcheurs qui détiennent déjà un permis peuvent pêcher selon les limites normales.

Des pêcheurs dans le nord-est du Manitoba. Photo : Aikens Wilderness Lodge

Les laissez-passer pour les parcs provinciaux ne sont pas requis le vendredi 12 juin, le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin.