Des milliers de foyers privés de courant dans le Grand Montréal

Les vents forts qui soufflent sur la vallée du Saint-Laurent ont provoqué de nombreux bris et des centaines de pannes sur le réseau d'Hydro-Québec, qui ont privé plus de 131 000 abonnés d'électricité en milieu d'après-midi au Québec, dont quelque 100 000 dans le Grand Montréal.

Selon Hydro-Québec, les secteurs les plus touchés par ces puissantes rafales en provenance du sud-ouest ont été le Grand Montréal, les Laurentides et la Montérégie.

Le système météorologique, qui générait d'importants déplacements d'air à des vitesses atteignant plus 80 km/h par endroits, devait évoluer vers l'est du Québec en suivant la vallée du Saint-Laurent d'ici la fin de la soirée.

Les nombreuses branches cassées et les arbres déracinés qui ont endommagé des lignes électriques ont causé des centaines de pannes dans la province.

À 21 h 15 jeudi, Hydro-Québec signalait que plus de 11 000 abonnés étaient toujours privés électricité au Québec, dont un peu plus de 700 à Montréal, quelque 2000 dans les Laurentides et plus de 2400 en Montérégie.

Les forts vents qui balaient la région métropolitaine ont entraîné des dizaines de milliers de pannes d'électricité. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Les régions de Lanaudière et de Laval ont été relativement épargnées par les puissantes bourrasques.

La porte-parole d’Hydro-Québec, Lynn St-Laurent, explique que les vents forts ont compliqué la tâche des travailleurs.