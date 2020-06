BlackLivesMatter : des films et des séries à voir en ligne, parfois gratuitement

Netflix a lancé, mercredi, la sélection Black Lives Matter, qui réunit des films et des séries portant sur le racisme et la condition noire. D’autres plateformes, comme Cineplex et Criterion Channel, ont également modifié leur offre de contenu. Par ailleurs, le producteur et distributeur MK2 a mis en ligne le documentaire Black Panthers, d’Agnès Varda, qui a été rarement diffusé.

La vague antiraciste, qui a démarré il y a deux semaines aux États-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors de son arrestation par un policier blanc, s’étend désormais aux plateformes numériques.

La sélection Black Lives Matter de Netflix regroupe 50 films et séries à regarder pour mettre en lumière des histoires, fictives ou réelles, portant sur la réalité et les injustices vécues par les personnes noires.

Quand on dit "les vies des Noirs comptent", on veut aussi dire "raconter les histoires de la communauté noire compte" , a écrit Netflix sur Twitter.

Sa sélection inclut notamment le documentaire Devenir (Become), sur Michelle Obama; le film Rodney King, de Spike Lee, qui évoque les émeutes raciales de 1992 à Los Angeles; le documentaire Qui a tué Malcom X? (Who Killed Malcolm X?); ou encore les séries Orange Is the New Black et Moutons blancs (Dear White People).

Elle propose également deux réalisations d’Ava DuVernay parlant de violences policières commises sur des personnes noires : la série Dans leur regard (When They See Us) et le documentaire Le 13e (13th).

Des films à (re)découvrir gratuitement

Netflix a mis en ligne gratuitement, sur YouTube, le documentaire Le 13e, qui explore la question de la criminalisation de la communauté noire. Ce film a été nommé dans la catégorie du meilleur documentaire aux Oscars en 2017.

De son côté, la plateforme The Criterion Channel, offerte sur abonnement, a décidé de donner accès gratuitement à certains de ses films qui ont été réalisés par des cinéastes de la communauté noire, comme Maya Angelou, Julie Dash et Oscar Micheaux.

Quant à la plateforme Boutique Cineplex, elle a constitué une sélection intitulée Understanding Black Stories. Elle rassemble des films tels que Get Out, Esclave pendant douze ans (12 Years a Slave), Amistad ou encore La couleur pourpre (The Color Purple). Ces longs métrages peuvent être regardés gratuitement.

Le documentaire Black Panthers en ligne cette semaine

Chaque semaine depuis le début du confinement, MK2 Curiosity  (Nouvelle fenêtre) propose une sélection de films à voir gratuitement. Cette semaine, on y trouve le rare documentaire Black Panthers, d’Agnès Varda.

Cette cinéaste française, décédée en 2019 à l’âge de 90 ans, a tourné ce court métrage engagé en 1968. À Oakland, aux États-Unis, elle a filmé les activistes du Black Panther Party dans leur lutte révolutionnaire.

Spike Lee plus engagé que jamais dans son nouveau film

Vendredi, Netflix mettra en ligne Da 5 Bloods, le nouveau film de Spike Lee, dans lequel il poursuit sa quête de représentation des personnes noires au moyen d'un cinéma politique.

Da 5 Bloods raconte l'histoire de quatre anciens combattants noirs américains qui retournent au Vietnam pour y recouvrer les restes de leur chef de patrouille, tué au combat, ainsi qu'une cargaison d'or cachée.

Cette excursion mouvementée au Vietnam n'est qu'un prétexte pour évoquer la place des personnes noires dans l'histoire des États-Unis.