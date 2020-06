Plus simple de franchir la douane américaine que la canadienne pendant la COVID-19

En franchissant les douanes entre le Canada et les États-Unis, l’expérience du voyageur est complètement différente, qu’il aille dans un pays ou l’autre. Une approche qui expliquerait la réticence des autorités canadiennes à rouvrir la frontière avec les Américains.

Le douanier américain, rencontré à l'aéroport Pearson de Toronto il y a deux semaines, ne m'a posé que deux questions en lien avec la COVID-19.

Avez-vous été malade au cours des 14 derniers jours? Avez-vous voyagé hors du Canada?

Ces deux questions ont été les seules avant de m’accorder l'entrée dans ce pays où le retour à la normale est bien entamé malgré une recrudescence du nombre de cas récemment dans une vingtaine d'États. Au Texas, un des neuf États américains où le nombre de personnes infectées à la COVID-19 et hospitalisées est plus nombreux qu'il y a un mois, de nombreux bars et restaurants ont rouvert début mai.

Rares sont ceux qui portent le masque en public s'ils ne travaillent pas dans le service à la clientèle. Ceux qui en portent un pour faire des emplettes attirent les regards curieux et désapprobateurs.

Plusieurs Américains n'en reviennent pas lorsque vous leur dites qu'il faudra s'isoler pendant 14 jours au retour au Canada.

Une quarantaine? Les Canadiens font encore ça? Je pensais que c'était terminé cette affaire , répond du tac au tac un Texan rencontré à Houston.

Retour au pays

Pourtant, impossible de l'ignorer et d'y échapper. Avant l'embarquement de retour vers le Canada, à Houston, un premier formulaire est distribué aux passagers.

Le ministère des Transports du Canada veut savoir :

Votre voyage hors du Canada était-il essentiel? Avez-vous de la toux? Faites-vous de la fièvre? Avez-vous des problèmes respiratoires?

Malgré la COVID-19, ce vol entre les États-Unis et le Canada était bondé. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Lorsque l'appareil se pose à l'aéroport Pearson de Toronto et qu'il est permis d'allumer les téléphones, un message texte bilingue illumine immédiatement l'écran.

Ceci est un message du gouvernement du Canada. Selon la loi, tous les voyageurs qui reviennent au Canada doivent s'isoler pendant une période de 14 jours. Une fois arrivé à votre destination au Canada, rentrez directement chez vous - ne faites aucun arrêt. Si vous souffrez de maux de gorge, de toux ou de fièvre, signalez-le à un agent de l'ASFC ou contactez un responsable de la santé publique. Vous avez besoin d'informations crédibles sur la COVID-19? Obtenez les dernières nouvelles sur notre site web. Autorités canadiennes

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Message diffusé dans les aéroports canadiens rappelant les règles de distanciation. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Un deuxième formulaire est distribué pour le traçage .

Les passagers doivent inscrire leur nom, l'adresse où ils s'isoleront ainsi que la date et les informations de vol de leur arrivée au Canada. Une fois à la douane, il faut répondre à des questions sur la COVID-19 lors de la déclaration douanière effectuée à la borne automatisée.

Connaissez-vous la loi canadienne sur la quarantaine? Allez-vous vous isoler? Avez-vous des symptômes?

En personne devant la douanière, les questions portent davantage sur mon état de santé et sur le respect des mesures d'auto-isolement qu'au respect des exemptions personnelles.

Dans quel type d'endroit vous isolerez-vous? Est-ce une maison? Avez-vous déjà pris des mesures pour que de la nourriture vous soit livrée afin de ne pas sortir de chez vous? Qui d'autre sera chez vous lors de votre isolement? Comment vous rendrez-vous à la maison en quittant l'aéroport?

En récupérant mes bagages, des préposés m'ont remis deux dépliants, en anglais seulement, de l'Agence de la santé publique du Canada. Ces documents existent en français. On y explique comment s'isoler, puis ce qu'il faut faire ou ne pas faire.

Les recommandations du gouvernement du Canada pour s'isoler chez soi quand on pense être atteint de la COVID-19 (page 1) Les recommandations du gouvernement du Canada pour s'isoler chez soi quand on pense être atteint de la COVID-19 (page 2) Les recommandations du gouvernement du Canada pour s'isoler chez soi quand on pense être atteint de la COVID-19 (page 3) Les consignes d'isolement obligatoire du gouvernement du Canada à l'attention des voyageurs arrivant au pays. Les consignes d'isolement obligatoire du gouvernement du Canada à l'attention des voyageurs arrivant au pays (page 2)

Les recommandations du gouvernement du Canada pour s'isoler chez soi quand on pense être atteint de la COVID-19 (page 2) Photo : Aucune / Agence de la santé publique du Canada

Les recommandations du gouvernement du Canada pour s'isoler chez soi quand on pense être atteint de la COVID-19 (page 3) Photo : Aucune / Agence de la santé publique du Canada

Les consignes d'isolement obligatoire du gouvernement du Canada à l'attention des voyageurs arrivant au pays. Photo : Aucune / Agence de la santé publique du Canada

Les consignes d'isolement obligatoire du gouvernement du Canada à l'attention des voyageurs arrivant au pays (page 2) Photo : Radio-Canada / Agence de la santé publique du Canada

La suite appartient à chaque voyageur, mais Ottawa ne compte plus sur leur bonne volonté pour respecter la période de quarantaine. Ceux qui contreviennent à l'obligation de s'isoler pendant 14 jours s'exposent à la prison ou à une amende allant jusqu'à 750 000 $.