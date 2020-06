La famille de Chantel Moore lui rend un dernier hommage émouvant

La jeune femme laisse le souvenir d’une âme forte et généreuse.

La femme autochtone de 26 ans a été abattue par un policier la semaine dernière à Edmundston, lors d’une intervention policière.

Des funérailles touchantes

Une photo de la jeune femme et une gerbe de fleurs ont été placées sur son cercueil pendant la cérémonie, lors de laquelle des proches ont entonné des chants de guérison et des prières autochtones.

De nombreux chants traditionnels autochtones ont été entendus lors de la cérémonie. Photo : Radio-Canada

Les nombreux chants avaient pour but de s’assurer qu’elle sera accueillie par les ancêtres et que les esprits seront là pour la guider .

Le prochain chant est pour donner de la force à votre fille. Pour l’aider à traverser la confusion et à trouver son chemin , a dit la maîtresse de cérémonie.

La famille a tenu à vivre ces moments difficiles en privé, mais les funérailles ont été diffusées sur le web, par vidéoconférence.

Les chants traditionnels autochtones avaient pour but d'assurer la présence des esprits pour guider la défunte. Photo : Radio-Canada

Chantel Moore avait quitté la Colombie-Britannique pour déménager à Edmundston il y a trois mois, afin d’être près de sa mère et de sa fille de six ans.

Treize membres de sa famille ont voyagé de la Colombie-Britannique pour assister aux funérailles.

Elle incarnait l’amour. Elle était un rayon de soleil. Elle a réuni les deux côtés de ce pays. Voilà à quel point son esprit est puissant. Une proche de Chantel Moore lors des funérailles

Les cendres de la défunte feront le trajet en sens inverse et partiront pour l’île de Vancouver avec les membres de sa famille la semaine prochaine.

Des membres de la famille de Chantel Moore lors de leur arrivée à l'aéroport de Fredericton, lundi matin. Photo : Radio-Canada

Une grande marche pour la guérison samedi

Des marches en hommage à Chantel Moore sont prévues le samedi 13 juin à Moncton, à Edmundston, à Fredericton et à Halifax.

Nous marcherons à la fois dans le silence et les chants pour honorer nos émotions et guérir à la fois notre historique et contemporain de l’injustice , peut-on lire sur la description de l’événement Facebook.

Les organisateurs de l'événement demandent également que justice soit rendue.

Chantel Moore, une Tla-o-qui-aht de 26 ans, est morte lors d'une intervention policière à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Photo : Facebook : Chantel Moore

Une enquête réclamée

Des appels ont été lancés pour une enquête de grande ampleur afin d'examiner les préjugés systémiques à l'encontre des peuples autochtones dans les systèmes de police et de justice au Nouveau-Brunswick.

Le ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, Jake Stewart, a dit appuyer la demande des chefs autochtones sur la tenue d'une enquête indépendante.

Selon la police d'Edmundston, la mort de Mme Moore est survenue lorsqu'un policier a fait face à la femme qui tenait un couteau. Les policiers s'étaient rendus à sa résidence d’Edmundston afin de s’assurer de son bien-être.

Le décès fait l'objet d'une enquête par l'agence indépendante d'enquête policière du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes.

Avec des informations de La Presse canadienne