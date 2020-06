Bell déploie son réseau 5G dans cinq villes canadiennes

Bell a annoncé jeudi avoir lancé son nouveau réseau sans fil 5G à haute vitesse était maintenant disponible pour sa clientèle de Montréal, de la grande région de Toronto, de Calgary, d'Edmonton et de Vancouver.

Son rival Rogers Communications a lancé son réseau 5G plus tôt cette année au centre-ville de Vancouver, à Toronto, à Ottawa et à Montréal.

Les nouveaux réseaux offriront aux téléphones intelligents compatibles avec la 5G des vitesses de transmission de données plus rapides et de plus courts temps de réponse.

Les entreprises ont promis que les nouveaux réseaux 5G permettront une large gamme de nouvelles applications, y compris la réalité augmentée et les véhicules autonomes, car un plus grand nombre d'objets seront connectés.

La 5G promet de nous offrir une vitesse de transmission de données 10 fois supérieure à la 4G et de propulser l'Internet des objets. Photo : getty images/istockphoto / AndreyPopov

Bell a également annoncé des plans de partenariat pour un centre de recherche 5G à l'Université Western de London, en Ontario, qui comprendra un réseau 5G à l'échelle du campus.

Alors que le monde entier adopte rapidement la cinquième génération de technologie sans fil, Bell est prête à faire en sorte que les Canadiens demeurent à l'avant-garde de l'innovation et de l'accessibilité en matière de technologies 5G, a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Bell Canada et de sa société mère BCE, Mirko Bibic.