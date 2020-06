Les victimes de la pyrrhotite demandent le soutien de la Caisse de dépôt

La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite a adressé une lettre au nouveau président-directeur général de l'organisme qui détient 20 % de SNC-Lavalin pour le sensibiliser à leur situation.

SNC-Lavalin, qui a été condamnée à deux reprises à verser 196 millions de dollars à 857 victimes, a annoncé la semaine dernière son intention de s'adresser à la Cour Suprême dans ce dossier.

La Caisse de dépôt, c’est un peu l’argent de tous les citoyens et les contribuables, ce qu’on dit, c’est que moralement, la Caisse de dépôt devrait demander à SNC-Lavalin d’honorer le jugement parce qu’on a l’impression que notre argent de citoyen sert à nous combattre , dénonce le vice-président de la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite, Michel Lemay.

Ce qu’on leur demande, c’est d’influencer SNC-Lavalin pour qu’ils paient les victimes le plus rapidement possible et à la limite, immédiatement.

Michel Lemay, vice-président de la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite