Le campement de personnes sans-abri dans le secteur de Hull à nouveau démantelé

Après le démantèlement d’une première partie du campement le 28 mai, les policiers avaient été accueillis par une « haie de déshonneur » par des manifestants et des intervenants communautaires, jeudi dernier, lors de la phase 2 de l'opération.

Cette fois-ci, les autorités ont décidé de mettre les grands moyens en envoyant plus d’une vingtaine de policiers sur place pour demander aux occupants de plier bagage. Le démantèlement des six dernières tentes s’est fait sans anicroche majeure.

Des organismes communautaires de la région, qui avaient été prévenus mercredi après-midi du démantèlement du campement, s’inquiètent maintenant de voir les campeurs se retrouver sans endroit où dormir.

Pour sa part, la Ville de Gatineau, qui a reçu de nombreuses plaintes de citoyens habitant près du ruisseau de la Brasserie, affirme que l’installation de tentes n’était pas sécuritaire et que l’aréna Guertin peut accueillir ces campeurs en attendant de trouver une solution à long terme.

Toutefois, la directrice adjointe à BRAS Outaouais, Annie Castonguay, rappelle que le centre Guertin accueille déjà plus d’une cinquantaine de sans-abri et que la situation pourrait devenir explosive si d’autres itinérants s’ajoutaient.

L'organisme communautaire qui gère la place ne va pas accueillir plus de personnes, car c’est difficile de gérer 59 personnes qui ont parfois des problèmes de comportements, de consommation et de santé mentale. Plus on en met à la même place, plus ça devient explosif. Annie Castonguay, directrice adjointe de BRAS Outaouais

Trouver une solution à long terme

La Ville de Gatineau est en discussion avec les organismes communautaires et la province pour trouver une solution à long terme à la problématique de l’itinérance.

Cependant le temps presse, selon Mme Castonguay. Le 1er juillet approche et la situation des itinérants pourrait s’aggraver, puisque de nombreuses personnes risquent de se retrouver sans logement et que les expulsions — suspendues en raison de la pandémie — pourraient reprendre, d'après elle.

C’est ça qu’on reproche aux autorités, c’est qu’ils nous proposent que Guertin , déplore Mme Castonguay. On sait qu’il y a des projets en branle, on sait qu’il y a des discussions, mais c’est aujourd’hui que c’est démantelé. Ça ne peut pas être au mois de septembre qu'il y ait des unités modulaires, il faut que ça soit présentement.

Pour le coordonnateur de l'organisme Logemen' occupe, François Roy, ce démantèlement représente un déni au droit au logement tel que reconnu par l'ONU . Quand les gens n'ont pas de place pour se loger, puis qu'ils sont pris pour vivre dans des tentes, on laisse des tentes là ou bien on leur offre d'autres solutions , plaide-t-il.

La Ville de Gatineau se dit consciente de cette situation, mais rappelle qu’elle ne peut offrir qu’une solution partielle à la problématique de l’itinérance, puisqu'il faut des fonds provenant de la province pour construire des logements et fournir du personnel de santé pour aider cette clientèle, souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Un plan d'action sur l'itinérance incluant tous les acteurs — soit les organismes communautaires, la Ville, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, et la province — est en préparation, a rappelé un peu plus tôt cette semaine la présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé, Renée Amyot.

Avec les informations de Nathalie Tremblay