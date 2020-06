Rouvrir la frontière canado-américaine : un risque pour le Manitoba

Une analyse de CBC News montre que le taux de transmission communautaire et le nombre de morts au Dakota du Nord et au Minnesota dépassent ceux du Manitoba, même en proportion de la population.

Ce serait dommage, pour la population manitobaine du moins, de devoir revenir en arrière parce que nous avons rouvert la frontière trop vite , affirme Dan Chateau, chercheur en santé communautaire au Centre manitobain des politiques en matière de santé de l’Université du Manitoba.

L’importation du virus représente la plus grande menace pour le Manitoba, où seulement 11 % des cas sont attribuables à la transmission communautaire.

De l’autre côté de la frontière, tant le Dakota du Nord que le Minnesota présentent des taux de transmission communautaire frôlant les 40 %. La mortalité liée à la maladie dans ces deux États continue de grimper.

Selon Dan Chateau, le moment où les mesures de distanciation physique ont été appliquées au Manitoba a été déterminant. La chance a aussi joué un rôle dans l’aplatissement de la courbe dans la province.

Une évolution différente

Dans les trois régions, le premier cas de COVID-19 a été déclaré à peu près en même temps, soit durant la première moitié du mois de mars. Toutefois, durant les trois mois suivants, les courbes ont évolué différemment.

À ce jour, 28 500 cas ont été répertoriés au Minnesota, et 2900, au Dakota du Nord. Le Manitoba enregistre 300 cas confirmés ou probables, ce qui est en deçà de la moyenne quotidienne du Dakota du Nord depuis le début de sa relance économique, le 1er mai.

Ces États ont fait beaucoup plus de tests parce qu’ils devaient en faire beaucoup plus , estime Dan Chateau.

Proportionnellement, le Minnesota a testé sa population deux fois plus que le Manitoba. Le Dakota du Nord, lui, a testé sa population trois fois plus que le Manitoba.

Quatre nouvelles cliniques de dépistage ont ouvert cette semaine au Minnesota, tandis que le Manitoba a fermé certains centres.

Le Manitoba a fermé certains centres de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Des différences entre les outils de mesure des trois régions rendent les comparaisons difficiles. Toutefois, les taux de mortalité sont plus élevés aux États-Unis.

La population du Dakota du Nord est deux fois moins importante que celle du Manitoba. Or, le Dakota du Nord, qui a enregistré 72 morts, soit 10 fois plus que le Manitoba, qui en compte 7. Le Minnesota, dont la population est quatre fois plus importante que celle du Manitoba, a signalé environ 170 fois plus de morts que la province canadienne, soit 1217 morts.

Les autorités sanitaires américaines s’attendent à une recrudescence de la COVID-19 en raison des regroupements durant les récentes manifestations contre la racisme et la brutalité policière.

Comment expliquer cette situation?

De telles différences sont en partie attribuables à des facteurs géographiques et temporels, mais aussi culturels et politiques.

À partir du 27 mars, le Minnesota a imposé le confinement, puis les restrictions se sont graduellement assouplies depuis le mois de mai. De son côté, le Dakota du Nord fait partie des quelques États réfractaires ayant refusé le confinement obligatoire.

C’était probablement raisonnable de ne pas simplement suivre instinctivement les mesures du Minnesota, parce que la situation là-bas semblait vraiment différente de la nôtre , explique le politologue à l’Université du Dakota du Nord Robert Wood.

Dès le début de la pandémie, le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’imposer le confinement, puisque la fermeture des écoles et des commerces, combinée aux directives de distanciation physique mises en place, ralentissait la progression.

Selon Robert Wood, Doug Burgum aurait aussi fait face à une forte opposition de la base républicaine s’il avait ordonné des mesures plus strictes.

Des manifestants opposés au confinement imposé au Minnesota, le 17 avril à Saint Paul. Photo : Getty Images / Glen Stubbe

Il y a la mentalité selon laquelle on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire au Dakota du Nord, affirme Robert Wood. Plus les autorités serrent la vis, plus la population résiste.

Des manifestations anti-confinement ont eu lieu un mois seulement après les fermetures de commerce dans les deux États. Un mois plus tard, en conférence de presse, Doug Burgum a demandé à la population de ne pas s’opposer aux recommandations de la santé publique, comme celles concernant le port du masque.

Robert Wood souligne qu’il est aussi possible que les directives sanitaires aient été mieux respectées au Manitoba et que la tolérance au risque soit plus élevée chez nos voisins américains.

Une réouverture graduelle et stratégique

Dans l’optique de rouvrir la frontière, le Manitoba et ses voisins américains doivent envisager une approche graduelle et augmenter les tests ciblés pour certains groupes, affirme Erin Strumpf, professeure associée spécialisée en économie de la santé à l’Université McGill.

Ne pas tester beaucoup était correct dans un contexte où le Manitoba fonctionnait dans un environnement clos, scellé hermétiquement. Si les frontières rouvrent, il faudra probablement changer de stratégie.

Alors que les autorités de la santé publique des états limitrophes et de la province ont affirmé ne pas avoir commencé à se coordonner en vue d’une réouverture, Erin Strumpf estime qu’il serait temps d’entamer des discussions concrètes à ce sujet.

Avec les informations de Bryce Hoye