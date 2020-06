Une solution au manque de gardes scolaires francophones en Nouvelle-Écosse

Lorsqu’elle a commencé à chercher une prématernelle et une garde scolaire francophone sur la péninsule d’Halifax pour sa fille il y a plus de six ans, Éloïse Baïet n’a pas réussi à trouver ce qu’elle cherchait.

C’est pourquoi la Française d’origine a décidé de venir en aide aux parents en ouvrant sa propre garde scolaire, Le Jardin d’Évra, qui accueille les jeunes après l’école, pendant les jours de tempête et les journées pédagogiques.

Le chemin vers la création de son entreprise a été long et ardu pour la nouvelle entrepreneure. J’ai recherché toutes les informations personnellement pour créer ma garde scolaire puisqu’il n’en existait pas en français , affirme-t-elle.

Et la résidente d’Halifax a pu remarquer que la demande était présente dès l’ouverture de son entreprise. Mon groupe s’est rempli très vite et j’ai eu une liste d’attente que je n’ai jamais pu honorer .

Encore aujourd’hui, peu de gardes scolaires francophones sont disponibles pour les parents, du moins, pas assez pour remplir la demande selon Éloïse Baïet. De plus, l’entrepreneure quittera bientôt la province pour aller s’installer en Espagne avec sa famille, Le Jardin d’Évra devra donc fermer ses portes. Avant de partir, Éloïse tenait à redonner à sa communauté d’accueil.

En fermant mon entreprise, je n’avais pas le cœur de laisser ce service disparaître alors que j’ai été très bien accueillie par ma communauté.

Formation pour accélérer le processus

La formation mise sur pied par Éloïse Baïet s’étendra sur 10 séances en ligne sur une durée de cinq semaines. Comme elle est offerte en ligne, elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent mettre sur pied ce type d’entreprise dans la province.

Elle comportera huit modules, et l’information partagée inclura entre autres les étapes de la création d’une entreprise, la gestion des finances et des idées d’activités à pratiquer avec les enfants.

Ce cours n’a pas été établi en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de la Petite enfance ou le ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur. En le mettant sur pied, Éloïse visait plutôt à transmettre ce qu’elle a appris lorsqu’elle est passée à travers le processus pour ouvrir sa propre garde scolaire.

Son but est de faciliter et accélérer le processus pour ceux qui s’intéressent à développer ce genre d’entreprise. C’est pour gagner du temps et de l’énergie c’est extrêmement fatigant de devoir apprendre tout seul quelles sont les étapes pour créer une entreprise ou un site web .

Partenariat

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse a décidé de contribuer au projet d’Éloïse Baïet.

Grâce à une subvention provenant de Condition féminine Canada, l’organisme remboursera les frais d'inscription de 250 $ pour les 10 premières inscriptions, s’ils participent à au moins 70 % de la formation. À la Fédération, on entend souvent les jeunes mamans nous appeler et nous demander pour des gardes scolaires, donc ça rejoignait ce qu’elle offrait , explique Micheline Gélinas, la directrice générale de l’organisme.

La première formation débutera le 15 juin prochain. Toutefois, Éloïse Baïet compte la donner à plusieurs reprises avant son départ vers l’Europe.