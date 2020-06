L'Île-du-Prince-Édouard prête à mettre fin aux débats parlementaires en soirée

Des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard remportent une bataille qu'elles mènent depuis plus d'une décennie pour rendre l'Assemblée législative plus inclusive : les élus de la province acceptent de mettre fin aux débats parlementaires en soirée à compter de l'an prochain.

Mais le changement ne fait pas l'unanimité.

Dix-huit députés des trois partis politiques représentés à l'Assemblée législative ont voté en faveur du rapport d'un comité parlementaire qui propose d'abolir les débats en soirée. Quatre ministres progressistes-conservateurs et quatre députés libéraux ont voté contre le changement.

La Coalition pour les femmes au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard recommande depuis 2009 d'éliminer les débats en soirée, comme l'ont fait déjà la plupart des autres provinces. La mesure a surtout pour but d'inciter plus de femmes à faire le saut en politique.

Sweta Daboo est la directrice générale de la Coalition pour les femmes au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Radio-Canada

Il aura donc fallu 11 ans et plusieurs tentatives pour que la recommandation soit adoptée par l'Assemblée législative, mercredi après-midi.

L'horaire des travaux parlementaires à l'Île-du-Prince-Édouard doit être modifié au début de 2021, soit plus d'un demi-siècle après la disparition des trains de passagers qui amenaient jadis les députés à Charlottetown, et avec lesquels les horloges de Province House sont toujours synchronisées.

En vertu des nouvelles règles, les élus devront procéder à un vote afin de tenir des débats en soirée de manière extraordinaire.

Les rentrées parlementaires du printemps et de l'automne seront également devancées de quelques semaines. Cette mesure doit permettre au gouvernement d'adopter un budget plus tôt dans l'année, notamment.

Les élus favorables au changement, y compris le premier ministre Dennis King, croyaient que l'affaire serait réglée en quelques minutes. Or, le débat s'est étiré sur plusieurs jours et s'est envenimé à quelques occasions.

La députée verte Lynne Lund a très mal reçu les commentaires de son adversaire libéral Robert Henderson, selon lesquels il n'y a pas plus d'avantages à être une femme qu'un homme en politique. De telles simplifications excessives sont dégradantes , a dénoncé avec véhémence la représentante de Summerside, mercredi.

Le député libéral Gord McNeilly (archives) Photo : Radio-Canada / Nicole William

À son tour, le député libéral Gord McNeilly a accusé le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, d'exploiter les minorités à des fins politiques en affirmant qu'une assemblée siégeant seulement le jour attirerait davantage de diversité. Les minorités n'ont pas besoin de règles particulières , a insisté le premier élu noir à Province House, vendredi dernier.

Finalement, les huit députés qui ont défendu le maintien des débats en soirée ont argumenté qu'il s'agissait, selon eux, de la seule occasion pour de nombreux Insulaires qui travaillent le jour d'assister en personne aux délibérations de leurs élus.

La Coalition pour les femmes au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard se réjouit du résultat du vote, mais déplore qu'elle ait dû attendre plus d'une décennie pour que sa recommandation soit adoptée.

Les faits ont montré que c'est un changement très positif à mettre en œuvre [...] non seulement pour les femmes, mais aussi pour les groupes sous-représentés, et pour les hommes qui veulent participer à la garde des enfants et maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée , a réagi la directrice générale du groupe, Sweta Daboo, après le vote.

