Arbec met tous ses employés à pied à Port-Cartier

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, ainsi que le syndicat des employés ont confirmé la nouvelle qui a été divulguée plus tôt sur les réseaux sociaux.

Selon le syndicat UNIFOR, l'impossibilité d'écouler les copeaux de bois vers l'usine de Produits forestiers Résolu à Baie-Comeau explique, en partie, cette décision de Rémabec.

Étant donné que la papetière de Baie-Comeau est arrêtée, bien c'est directement relié , indique le représentant syndical, Martin Dugas. C'est des copeaux, c'est de la matière première qui a quand même [un coût], c'est important comme somme d'argent. Et on n’est pas capable de l'écouler. Puis il y a quand même des règles environnementales qui sont strictes. On peut pas les empiler [éternellement].

Arbec est une société forestière privée qui se spécialise dans la production de panneaux et de bois d'œuvre

En mars, Arbec avait suspendu ses activités de sciage à Port-Cartier, en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en raison de la pandémie de coronavirus et du contexte économique qui en découle.

Arbec emploie environ 700 personnes dans ces trois usines.

