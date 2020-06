Une mère de l'Î.-P.-É. espère être réunie avec son fils après des mois de séparation

Originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, Abigail Henriques travaille à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2017. Son fils Ruben, âgé de 8 ans, demeure avec ses grands-parents à Terre-Neuve-et-Labrador, faute d’avoir pu trouver une garderie appropriée pour lui sur l’Île. Ruben a des besoins particuliers.

Depuis 3 ans, les parents de Mme Henriques possèdent une propriété à l’Î.-P.-É. et comptent y emménager à leur retraite. Ils font l’aller-retour entre les deux provinces pour permettre à Ruben de voir sa mère. Les grands-parents prévoyaient déménager de façon permanente cet été.

Au printemps, lorsque la famille a constaté que l’école ne reprendrait sûrement pas avant septembre prochain, les grands-parents ont tenté de devancer leur déménagement. Ce plan n’a cependant pas pu se concrétiser en raison de la pandémie de COVID-19.

Les grands-parents ont tenté d’obtenir une permission d’entrer sur l'île pour des motifs humanitaires afin que Ruben et sa mère puissent être réunis. Cette permission leur a toutefois été refusée à trois reprises, puisqu’ils n’étaient pas encore résidents permanents de l’Île.

Cette situation est très stressante pour Mme Henriques. J’ai vu mes parents essayer d’envoyer ces demandes, essayer de comprendre : OK, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et puis mon fils, surtout mon fils, qui se cache le visage dans les couvertures quand il est en appel vidéo parce qu'il ne peut pas voir le visage de sa mère quand il a envie de s'effondrer et de pleurer.

Pour Abigail Henriques, ces refus de la province sont d’autant plus surprenants qu’elle croyait avoir remis aux autorités tous les documents nécessaires, y compris les détails du plan de confinement de Ruben et de ses grands-parents lors de leur arrivée sur l’île.

Tout ce que nous avons eu [comme réponse], c’est que mes parents n’étaient pas résidents permanents.

Abigail Henriques a hâte de revoir son fils Ruben et de pouvoir le serrer dans ses bras. Photo : Gracieuseté Abigail Henriques

La famille a eu la possibilité de déposer Ruben au pont de la Confédération pour que sa mère vienne le chercher, mais le même problème de manque de garderie adaptée aux besoins de son fils se présentait à Mme Henriques, qui est infirmière dans une maison de soins de longue durée à Charlottetown.

Je devrais aller le chercher, et ensuite, je devrais m’isoler avec lui lorsque je ne travaille pas. Je pourrais continuer à travailler, puisque je suis une travailleuse essentielle, mais je mettrais en danger mes résidents. Ce qu'ils disaient et ce qu'ils demandaient n'avaient pas de sens.

Une révision qui fait des heureux

Cette semaine, la famille a été informée que la décision des autorités de la province avait été révisée. Ruben et ses grands-parents pourront donc faire le voyage vendredi.

D'après Abigail Henriques, ses parents et son fils auraient dû être autorisés à venir la rejoindre bien avant cette semaine. Elle veut être la voix de ceux qui essaient de rejoindre leurs proches et qui font face à beaucoup de colère, de peur et de critiques de la part de ceux qui vivent sur l'île et qui craignent de nouveaux cas de COVID-19.

Je défends tous les résidents saisonniers. Je défends ceux qui ont peur de s’affirmer , a déclaré Mme Henriques en entrevue avec CBC.

Elle ajoute qu’elle comprend que les citoyens de l’île désirent se protéger, mais que l’application stricte des directives a des conséquences extrêmes .

Elle ne sera rassurée que lorsque sa famille sera bel et bien arrivée. Abigail Henriques à hâte de serrer son fils Ruben dans ses bras, une fois que sa quarantaine sera terminée.

Avec les informations de CBC