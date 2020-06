Manon Savard nommée juge en chef du Québec

Originaire de Montréal, diplômée de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, où elle a respectivement obtenu un baccalauréat en administration des affaires et une licence en droit, Manon Savard a été admise au Barreau du Québec en 1986.

Elle a exercé comme avocate puis comme associée, pendant plus de 23 ans, au sein du cabinet Ogilvy Renault, maintenant connu sous le nom de Norton Rose Fulbright.

Manon Savard, juge de la Cour d’appel du Québec, est nommée juge en chef du Québec. Photo : Cour d'appel du Québec

Manon Savard, qui enseigné à l’École de formation professionnelle du Barreau, a siégé comme membre au Conseil de discipline du Barreau du Québec.

Elle a aussi participé au Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, qui conseille le ministre du Travail.

En juillet 2009, après sa nomination à la Cour supérieure du Québec, Mme Savard a siégé au sein de la Chambre civile et administrative et de la Chambre commerciale. Elle a aussi fait partie du Comité du règlement de procédure civile et responsable du Comité des étudiants stagiaires au sein de la Cour.

C’est en avril 2013 que Manon Savard est nommée à la Cour d’appel du Québec.

Depuis septembre de la même année, elle siège au comité de planification de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

Avec les informations de Philippe-Vincent Foisy