Le mouvement Defund the Police veut des investissements dans les programmes sociaux

Deux étudiants de l’université Algoma font circuler une pétition demandant à la ville de Sault-Sainte-Marie de rediriger 10 pour cent du budget de la police municipale vers des programmes sociaux. Ils ont recueilli 2500 signatures jeudi.

Même si la somme de 2,75 millions de dollars était utilisée pour les services de toxicomanie et de santé mentale, la police aurait toujours 27 millions de dollars pour protéger la ville, dit Mitchell Harris, l’un des étudiants derrière la pétition.

Si nous ne sommes pas en sécurité alors que ces millions de dollars sont dépensés, je pense qu’on peut dire qu’il y a quelqu’un qui ne fait pas bien son travail, dit-il.

Bien des appels à la police pourraient être mieux gérés par des travailleurs sociaux que par des policiers, d’après Alec Pachereva.

La ville est mieux protégée lorsqu’on aide les plus vulnérables afin qu’ils puissent avoir une vie meilleure. Alec Pachereva, co-meneur de la pétition Defund SSM Police

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Christian Provenzano, indique qu’il est d’accord sur le principe que des investissements importants sont nécessaires pour aborder les problèmes sociaux à grande échelle qui voudront un jour dire que moins de policiers seront nécessaires.

Il s’oppose toutefois à la notion que ces changements commencent avec une réduction budgétaire de la police.

Il faut d’abord faire les investissements, s’assurer que l’on s’occupe des racines de la criminalité, avant de réduire notre capacité de répondre au crime, dit-il.

La réalité, c’est que les gens vont continuer d’appeler la police. Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie

Les policiers veulent conserver leur budget

Les services policiers des quatre plus grandes villes du nord de l’Ontario coûtent environ 126 millions de dollars, une augmentation de 19 millions sur 5 ans, selon les chiffres compilés par la CBC.

À Sudbury, les coûts augmentent à cause de la pandémie, à raison de 320 000 dollars pour le nettoyage et les ordinateurs portatifs des employés en télétravail, a noté le chef du service de police Paul Pedersen lors d’une rencontre de la commission des services policiers mercredi. Le service policier a également perdu 200 000 dollars en revenu issu des services comme la vérification des antécédents.

Une présentation à la commission a également révélé que seuls 17 pour cent des appels reçus par la police du Grand Sudbury sont liés à des crimes.

Le chef de la police dit comprendre que la police est sous la loupe du public dans le contexte des manifestations antiracisme.

Mais une réaction impulsive de sabrer les budgets et couper chez la police sans aucune preuve ni appui… je crains que ça ne crée plus de problèmes que de bien, dit-il

Selon lui, la réduction du budget de son service pourrait mener à la suppression des programmes de sensibilisation communautaire, comme le poste de sergent dédié à la diversité et l’équité, toujours en développement.

Ce qui nous restera, c’est ce que personne d’autre ne peut faire : les armes à feu, les Tasers et le vaporisateur à gaz poivré. Paul Pedersen, chef du service de police du Grand Sudbury

La meilleure réaction demeure de se pencher sur la formation des policiers, particulièrement sur le temps passé à l’éducation quant aux droits humains, selon le chef du service de police de North Bay, Scott Tod.

Il dit être ouvert à une discussion sur les sommes dépensées par son service et la manière dont son budget a augmenté afin de financer l’appui d'intervenants en santé mentale aux côté des policiers et l’assistance aux ambulanciers.

Où va le reste de l’argent ? Ça se rend aux autres programmes sociaux qui appuient la sûreté communautaire ou est-ce simplement une élimination budgétaire en guise de punition comme ce qui s’est passé à Minneapolis ?

Ce débat remonte aux coupures dans les programmes sociaux du gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris, que les gouvernements libéraux suivants n’ont pas annulé, selon Bill Irwin, professeur à l’école de gouvernance locale à l’université Western Ontario.

La police répond de plus en plus aux appels non traditionnels et lorsque le seul outil qui nous reste est le marteau, chaque problème devient un clou, dit-il.

Il ajoute qu’il y a de plus en plus de pression sur les gouvernements locaux pour qu'ils fournissent des services basés uniquement sur les impôts fonciers.

Selon lui, le mouvement qui demande la réduction des budgets de la police pourrait donner l'impulsion nécessaire pour régler le problème, mais le gouvernement provincial n’a pas beaucoup d’intérêt sur la question alors que les finances publiques vont être durement touchées par la pandémie.

D'après les informations de Erik White