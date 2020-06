L’Orchestre métropolitain se remet au travail avec une résidence d’été au MBAM

Une cinquantaine de musiciens et musiciennes de l’Orchestre métropolitain (OM) se retrouveront sur scène dès lundi pour donner des concerts, sans public, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

L’ensemble, mené par Yannick Nézet-Séguin, interprétera les huit premières symphonies de Ludwig van Beethoven, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de naissance. Ces performances seront enregistrées et diffusées sur les sites web de l’ OMOM  (Nouvelle fenêtre) et de la salle Bourgie  (Nouvelle fenêtre) durant l’été.

Dans un communiqué, Yannick Nézet-Séguin a dit vouloir attendre le retour du public en salle pour compléter le cycle avec la Symphonie no 9 du compositeur allemand, qui incarne la joie et la fraternité humaine .

Ce sera la première réunion d’un orchestre complet dans un même lieu en Amérique du Nord depuis l’interruption des activités causée par la pandémie de COVID-19, toujours selon le communiqué.

Plusieurs mesures seront prises pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées, assure l’OM. On parle, entre autres, de la vérification d’absences de symptômes liés à la COVID-19, de la distanciation physique, d’un accès limité à la salle et de la désinfection des lieux.