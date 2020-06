Voici le témoignage de quatre étudiants francophones changés par une pandémie qu’ils auront longtemps à l’esprit.

Bianca Rodriguez

Repenser nos liens avec la nature

Inscrite en biologie animale, Bianca Rodriguez veut vivre dans un monde qui s'harmonise avec la nature et la faune. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

« I go with the flow », lance Bianca Rodriguez en songeant à ce qui viendra après la remise virtuelle de son diplôme secondaire. Je ne regarde pas trop loin dans le futur, mais j’espère que la situation se règle parce que je ne voudrais pas vivre le reste de ma vie à travailler de la maison.

Inscrite en biologie animale à l’Université de Guelph, en Ontario, la jeune francophone native des États-Unis veut consacrer sa vie à aider les animaux dans leur habitat naturel .

Mais la pandémie est venue embrouiller, brièvement l’espère-t-elle, son rêve de travailler sur le continent africain dans un sanctuaire animalier. Ça change les opportunités pour l’instant , reconnaît-elle, sans pour autant sombrer dans le pessimisme. Bianca pose plutôt un regard philosophique sur la situation mondiale actuelle.

On voit vraiment l’impact qu’on a lorsqu’on vit normalement, alors ça nous fait réfléchir. Peut-être devrait-on changer comment on vit? Bianca Rodriguez, finissante à l'école secondaire Jules-Verne

La pandémie n’affecte pas les animaux, dit-elle, seulement nous. On voit combien on fait du mal à la nature quand on vit comme d’habitude. On devrait l’apprécier plus.

Yannick Schieve

Saisir les occasions

Amateur de soccer, la pandémie a mené Yannick Schieve à troquer ses souliers crampons pour des cuissards. Il s'est découvert une passion renouvelée pour le vélo. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Quand Yannick Schieve a appris que l’école fermait ses portes et que les activités sportives dans lesquelles il s’était impliqué allaient cesser, il a vécu un choc .

Après tout, le sprint final vers la fin des classes est normalement la période la plus occupée de l’année.

Cette fois, c’était le calme plat. Je me préparais pour la folie du troisième trimestre, je l’attendais beaucoup, mais ça ne s’est pas passé , dit le jeune homme en riant.

Déçu pendant quelques semaines, il a vite saisi l’occasion que lui apportait ce moment de répit. J’ai pu travailler sur des projets personnels, développer mon entreprise de photographie.

Ces derniers mois nous ont vraiment donné du temps pour penser à notre avenir. Yannick Schieve, finissant à l'école secondaire Jules-Verne

Yannick Schieve croit que la pandémie a permis aux gens de prendre du recul et de découvrir de nouveaux sports. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Distanciation sociale oblige, il s’est mis à faire des photos en nature plutôt que les portraits auxquels il était habitué, un défi qui lui a beaucoup appri.

Dans le portrait, c’est toi qui prends contrôle, mais dans la nature, c’est elle qui te convoque, qui te gouverne.

Ainsi, la pandémie a permis aux gens de faire un pas en arrière , et leur a offert l'occasion d'apprendre de nouvelles choses.

De plus, le confinement a mené un nombre grandissant de personnes à faire de l'exercice, observe-t-il. Ça a un bénéfice énorme au quotidien, et je pense que l’an prochain, on va voir plus de gens impliqués dans les sports.

Sarah Chaguir

Aucun obstacle trop grand

Trop peu de femmes sont pilotes, rappelle Sarah Chaguir, qui ne laissera aucun obstacle l'empêcher de réaliser son rêve le plus cher. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Je veux prouver qu’une femme aussi peut être pilote, alors j’essaie de tout mon mieux de le devenir , explique Sarah Chaguir, avec un air déterminé.

Cadette de l’air, elle apprend depuis des années les rouages de l’aviation, et a récemment obtenu une licence pour piloter un avion-planeur. Maintenant, c’est un avion de ligne commerciale dont elle souhaite prendre les commandes.

Toute ma vie j’ai voulu prouver que j’étais capable de faire cette chose, qu’il n’y a pas de limite et que tout le monde peut y arriver. Sarah Chaguir, finissante à l'école secondaire Jules-Verne

Pourtant, en mars, la COVID-19 est venue ébranler le chemin qu’elle s’est tracé : tous les diplômés du programme d’entrepreneuriat et d'aviation de l’Université Western en Ontario auquel elle est inscrite n’ont plus de travail à cause de la pandémie .

Avec un nombre historique d'avions cloués au sol depuis mars, Sarah Chaguir a d'abord craint qu'il serait difficile de se trouver un emploi .

Cependant, la reprise économique lui paraît encourageante. Au début, j’avais peur, mais on voit que des aéroports commencent à rouvrir. J’ose espérer que les choses vont être correctes au bout de mes études.

J’ai espoir!

William Challis

Renforcer les liens sociaux

Impliqué au sein de la communauté étudiante, William Challis a pris les choses en main et souhaite organiser une cérémonie qui rassemblera les 26 finissants de l'école secondaire des Pionniers. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Je n’ai jamais eu de graduation de ma vie , lance William Challis, quelque peu amusé par une situation plutôt inusitée : la graduation de sa 6e année n’a également pas eu lieu, conséquence de la grève générale des enseignants de la Colombie-Britannique en 2014.

Au-delà de la déception compréhensible de devoir renoncer pas une fois, mais deux à ce rite de passage tant attendu, c’est la distanciation sociale qui pèse lourd pour le jeune homme, fort impliqué au sein de la communauté étudiante et ancien finaliste du concours Jeun'info.

Ne pas pouvoir célébrer avec mes amis, c’est un peu triste. En même temps, on n'a pas à faire nos examens. Y’a de bons et de mauvais côtés, on pourrait dire! William Challis, finissant à l'école secondaire des Pionnniers

S'il devait se rendre à Prince George pour entamer un nouveau chapitre en tant qu'étudiant en ingénierie environnementale, les restrictions concernant les grands rassemblements pourraient forcer la tenue des cours en ligne. Ça fait beaucoup de barrières et d’incertitude pour mon futur.

Qu'il quitte en septembre le nid familial ou non, William Challis demeure déterminé à souligner d'une façon ou d'une autre la fin de ses études entouré de ses collègues étudiants. Il a pris les choses en main et organise une fête.