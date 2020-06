Fermeture du Studio 2 à Bathurst : un coup dur pour les humoristes

C’est un coup dur pour les humoristes , se désole l’organisateur des soirées d’humour, Nathan Dimitroff.

Depuis près de deux ans, ces spectacles attiraient des humoristes francophones et anglophones de partout au Nouveau-Brunswick. Il s’agissait d’un rendez-vous incontournable pour les gens de la région.

Les soirées Comedy Cabaret attiraient des humoristes d'un peu partout dans la province. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Ça venait de Saint-Jean, Moncton, Miramichi, pour jouer sur les planches, ici, à Bathurst , mentionne Nathan Dimitroff, fier du succès des soirées Comedy Cabaret.

La décision de fermer la salle de spectacle est en partie reliée aux répercussions de la COVID-19, peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement.

Notre bail touchait à sa fin et nous envisagions nos options futures. Compte tenu de la situation actuelle, de l'éloignement social requis, des exigences financières supplémentaires pour répondre aux mesures de sécurité nécessaires pour les clients, de l'incertitude quant à la possibilité de rester ouvert, nous avons pris la décision difficile de ne pas rouvrir. Studio 2, publication Facebook

L’équipe du Studio 2 en a profité pour remercier la communauté artistique locale et sa clientèle de les avoir soutenus au cours des six dernières années.

Nous terminons avec le sentiment d'avoir réussi sur ce que nous voulions faire, qui était de réveiller la scène locale du divertissement en direct au centre-ville de Bathurst Studio 2, publication Facebook

Un coup dur pour les humoristes et les artistes locaux

Le Studio 2 était un lieu de culture important pour les musiciens de la région.

Plusieurs artistes locaux se sont produits devant le public du Studio 2. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Plusieurs groupes émergents, ainsi que des artistes bien établis, comme les Hôtesses d’Hilaire ou Matt Anderson, y ont présenté un spectacle.

« C’est bien triste pour la région chaleur. C’était un endroit qui encourageait beaucoup la musique indépendante et c’était un bar, une salle de spectacle, une patente le fun, qui sortait des sentiers battus », se désole Serge Brideau, des Hôtesse d'Hiraire.

« Les propriétaires avaient beaucoup de classe, ils traitaient les artistes avec un énorme respect, et il étaient des vrais tripeux de musique. On a eu de spectacle mémorable au studio 2. Ça me fait toujours de la peine de voir un de ces endroits fermés. J’en ai vu trop dans les dernières années. En plus quand c’est par chez nous ça fait doublement mal quand c’est endroit sont rare », dit-il.

De son côté, Nathan Dimitroff n’a pas l’intention de baisser les bras. Il tente déjà de trouver un nouvel endroit pour ses soirées d’humour, mais les options sont limitées.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Nathan Dimitroff, sur scène, lors des soirées Comedy Cabaret. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Il y a peut-être des options à Petit-Rocher, mais c’est plus dur de vendre l’aspect bilingue puisque c’est plus francophone. J’aimais Bathurst pour le concept bilingue. Nathan Dimitroff, organisateur des soirées d'humour

Il ajoute que même s’il y a un intérêt pour des soirées d’humour, il n’a pas encore trouvé un lieu où les présenter de façon hebdomadaire.

Le studio 2 c'était parfait : le bon nombre de sièges, une bonne atmosphère des bons bartender. Il y a des places qui en veulent [des soirées d’humour], mais qui ne peuvent pas les avoir régulièrement. Nathan Dimitroff, organisateur des soirées d'humour

Il ajoute que pour attirer de bons humoristes, les vendredis et les samedis sont les meilleures soirées, mais les bars de la région ne peuvent accommoder cette demande, puisqu’ils ont déjà un achalandage régulier ces soirs-là.