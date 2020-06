Toronto va rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun

La mesure entrera en vigueur si le conseil d'administration de la CTTCommission des transports de Toronto vote en faveur la semaine prochaine. Le PDG Rick Leary a déjà déclaré qu'il soutient le plan.

Je veux m'assurer que les gens sachent que notre système est sûr, tant pour les clients que pour les employés , a déclaré M. Leary.

Toronto a également annoncé un plan visant à distribuer un million de masques non médicaux aux usagers des transports en commun, en mettant l'accent sur les communautés marginalisées et à faible revenu.

La CTTCommission des transports de Toronto prévoit de lancer une vaste campagne d'éducation pour informer les usagers de la nouvelle règle.

Le maire John Tory a déclaré que l'application du règlement ne sera pas une priorité, bien qu'il évoque la possibilité que les usagers soient condamnés à verser des amendes dans certaines circonstances. Nous ne pensons pas qu'une application stricte soit nécessaire , a ajouté M. Leary.

La CTTCommission des transports de Toronto affirme que de 50 à 60 % de ses usagers utilisent déjà des masques dans le réseau de transport en commun.

L'Ontario recommande aux usagers des services de transport en commun de porter des masques. Il les encourage également à pratiquer la distanciation physique et à se laver les mains.

La province demande aux agences de transport d'installer des barrières entre les chauffeurs et les passagers, et de nettoyer les véhicules plus fréquemment dans le but de freiner la propagation de la COVID-19.