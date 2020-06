Rétablir un climat de confiance aiderait à la relance économique de la Côte-Nord

Selon des intervenants économiques de la Côte-Nord, la relance de l'économie passerait notamment par le rétablissement d’un climat de confiance, particulièrement dans le domaine touristique et de la restauration. Après la peur induite par le confinement, les Nord-Côtiers, tout comme les visiteurs, ont besoin d’être rassurés.

Selon David Héroux, président de la Chambre de commerce de Sept-Îles, la perception des visiteurs potentiels a pu être altérée par des commentaires exprimés sur Facebook.

Avec la levée des points de contrôle routiers, des gens cherchaient à savoir qui avait amené le virus sur la Côte-Nord.

La santé publique et le gouvernement ont un rôle à jouer pour rassurer la population , croit-il. D’une part, il faut rassurer les gens sur la Côte-Nord et d’autre part, il faut que les entreprises respectent méticuleusement les mesures d’hygiène pour rassurer à la fois la population locale et les touristes.

Le gouvernement doit donc envoyer un message fort pour atténuer l’inquiétude, selon lui.

Avec ces mesures très sévères, on va réussir à limiter la propagation. On ne peut pas l'empêcher. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Si les gens viennent et voient que les mesures sont respectées, ça va rassurer tout le monde. David Héroux, président de la Chambre de commerce de Sept-Îles

Les restaurants doivent respecter des mesures d'hygiène très sévères. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas, estime aussi que les autorités devraient pousser plus loin leurs explications. Pour lui, il faut déconfiner tout en rassurant.

C’est une question d’éducation , dit-il. Aujourd’hui, on est beaucoup mieux informés. On constate ailleurs dans le monde que ces mesures ont donné de bons résultats.

Des défis différents et des inégalités

Selon David Héroux, la relance de l’économie relève presque du cas par cas. Chaque entreprise a ses défis, surmontables pour certains, mais pas pour tout le monde.

Pour certaines entreprises, il est difficile de parler de réouverture alors que d’autres n’ont pas été touchées parce qu’elles étaient jugées essentielles, grâce au télétravail entre autres, ou à la production de matériel sanitaire.

Les commerces du centre-ville de Sept-Îles ont été touchés de différentes façons par le confinement sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Des commerces de grande surface ont profité du confinement, mais de plus petits ont dû fermer , déplore M. Héroux, ce qui a créé des inégalités. La question de la rentabilité va se poser pour les restaurants et les entreprises de soins. Ils n’auront pas le même nombre de clients.

Par ailleurs, David Héroux juge que les 71 millions de dollars en prêts annoncés par le fédéral pour les PMEpetite et moyenne entreprise (3,17 millions de dollars pour la Côte-Nord) vont permettre de donner de l’oxygène aux entreprises. Il reste encore des choses à faire, mais on est très satisfaits , mentionne-t-il.

Il estime aussi que le projet de loi 61 élaboré par le gouvernement pour accélérer la relance va aider, mais qu’il y a un risque d’abus. Il faudra respecter certaines règles minimales. Il faut écouter les inquiétudes et faire les adaptations nécessaires , dit-il. On ne veut pas de collusion ou d’augmentation de coûts et que les Québécois paient pour ça.

Encore besoin d'aide

Pour sa part, Antonio Hortas, observe aussi les grandes différences entre les entreprises.

Du côté industriel, la fermeture de la scierie des Outardes en raison de difficultés d’approvisionnement fait mal, tout comme celle de Résolu.

Il y a des séquelles qui tardent à se corriger , juge-t-il. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont les moyens de rouvrir. On n’a pas l’impression que le gouvernement comprend bien la situation actuellement.

Les entreprises doivent se tenir en équilibre entre la rentabilité et le défi que représente le respect des consignes de santé publique.

M. Hortas estime qu’il faut du soutien direct, entre autres pour l'adaptation aux mesures d’hygiène.

Québec a annoncé qu'il bonifiait de 800 000 $ son programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises sur la Côte-Nord.

Un plan de 750 millions pour aider l'industrie touristique doit aussi être annoncé jeudi par le gouvernement du Québec.