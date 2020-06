Soldats dans les CHSLD : Legault réclame des réponses d'Ottawa

À la veille de la date de fin officielle de la mission des Forces armées canadiennes dans plusieurs CHSLD du Québec, le premier ministre François Legault réitère sa demande qu'Ottawa maintienne la présence des militaires au-delà du 12 juin, et ce, jusqu'à la fin de la formation de 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, à la mi-septembre.

M. Legault a ainsi profité de son point de presse sur les impacts de la pandémie de COVID-19 au Québec pour interpeller son homologue fédéral, Justin Trudeau.

Le 21 mai, on avait 1320 soldats. Aujourd’hui, on en a 400 dans les CHSLD, et 350 qui font de la supervision à l’extérieur , a noté le premier ministre, avant d'affirmer qu'il ne comprenait pas ce ratio. On a besoin de bras.

On a toujours demandé au moins 1000 soldats depuis le début, et on a besoin de ces soldats jusqu’au 15 septembre.

Après cette date, le gouvernement espère avoir une cohorte de 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, grâce à sa vaste campagne de recrutement et la formation expresse payée qu'il offre et qui doit s'amorcer dès lundi.

Je n'ai toujours pas eu de réponse sur ce qu'il y a de plus urgent, au Canada ou à l'étranger, que d'aider les aînés. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a également rappelé que, même si les données quotidiennes sur le nombre de cas et de décès étaient encourageantes, il y avait encore 218 résidences et autres centres de soins de longue durée infectés, et 1126 résidents malades . Le travail est encore difficile dans les CHSLD , a-t-il déclaré.

De son côté, lors de son propre point de presse, Justin Trudeau a certifié que le gouvernement fédéral continuerait d'aider le Québec à reprendre le contrôle de son système [de santé] .

Quand les Forces armées sont arrivées, il y avait une situation de crise, et elles ont pu aider les CHSLD à retrouver une stabilité pour qu'ils puissent continuer d'offrir leurs services , a ajouté le premier ministre; il a qualifié le travail d'« urgent » et d'« immédiat ».

Bien sûr, il y a encore du travail urgent; nos militaires ne vont pas abandonner nos aînés. Nous n'allons pas abandonner nos aînés , a-t-il poursuivi.

Fort recul des hospitalisations

Le Québec compte par ailleurs 114 nouveaux cas de contamination depuis la veille, pour un total de 53 485. La santé publique recense également 24 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 5105.

Sur les 24 décès annoncés, 10 sont survenus depuis mercredi, et 14 autres ont eu lieu avant le 3 juin.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 41 depuis la veille, pour atteindre 871. Quant aux personnes ayant besoin de soins intensifs, le gouvernement en compte 114, soit un recul de 3.

Montréal, avec ses 26 475 cas de contamination et ses 3130 victimes, est la région la plus touchée du Québec. Les régions limitrophes de la métropole sont également fortement atteintes par la pandémie.

Legault appelle l'opposition à collaborer

Le gouvernement caquiste est sur la sellette depuis quelques jours en raison de son projet de loi 61 sur la relance économique de la province, critiqué de toutes parts en commission parlementaire.

En conférence de presse, le premier ministre a réitéré l'importance d'accepter ce projet de loi, que l'opposition refuse malgré les amendements proposés par le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

Ce que je demande aux partis de l’opposition, c’est de collaborer , a laissé tomber M. Legault, qui exclut pour l'instant d'avoir recours au bâillon.

Si le projet de loi n'est pas adopté d'ici la fin de la session, on va revenir avec un autre projet de loi à l'automne , a-t-il ajouté. Et à l'automne, le premier ministre ne « s'engage à rien » en ce qui concerne la possible utilisation du bâillon pour couper court aux débats.

Il est très important qu'on s'entende d'ici demain sur le principe. On ne demande pas à l'opposition d'être d'accord sur tous les articles, mais sur l'importance de réduire les délais. On pourra ensuite aller en commission parlementaire pour étudier le projet de loi article par article , a encore indiqué M. Legault.

Avec la collaboration de Joëlle Girard