Réouverture de l’économie : moins de restrictions de voyage, des rassemblements plus grands

Le Manitoba pourrait augmenter jusqu’à 50 le nombre maximum de personnes qui peuvent se rassembler à l’intérieur et les voyageurs qui se rendent dans les autres provinces de l’Ouest n’auraient plus à s’isoler pendant 14 jours à leur retour au Manitoba, selon l’ébauche de plan de la phase 3 de réouverture de l’économie dévoilée jeudi par le premier ministre, Brian Pallister.

La phase 3 du plan provincial sur la reprise des services pourrait entrer en vigueur dès le 21 juin. C’est entre vos mains , a souligné le premier ministre lors d’une conférence de presse.

Selon la version préliminaire présentée jeudi, les rassemblements intérieurs pourraient passer de 25 à 50 personnes au maximum, et ceux se tenant à l’extérieur pourraient avoir jusqu’à 100 personnes, contre 50 actuellement.

Par ailleurs, les voyageurs qui se rendent dans le Nord-Ouest de l'Ontario, dans les provinces de l’Ouest ou les territoires n’auraient plus à s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée au Manitoba s’ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 . Sinon, ils devront s’isoler , a insisté Brian Pallister.

Il n’existe cependant pas encore de délimitation claire pour le Nord-Ouest de l'Ontario. Ce serait quelque part à l’ouest de Thunder Bay , a simplement indiqué le premier ministre, qui a reconnu que tous les détails ne sont pas encore arrêtés.

L’assouplissement de cette restriction ne s’appliquerait pas à quiconque viendrait au Manitoba d’une province autre que celles de l’Ouest et du Nord-Ouest de l'Ontario.

Parmi les autres assouplissements de restrictions, on trouve :

lever la limite de fréquentation pour les commerces de détail tant que des mesures pour assurer la distanciation sociale sont en place;

augmenter la fréquentation des bars, restaurants et des terrasses jusqu’à 75 % de leur capacité maximale;

;permettre aux garderies de rouvrir jusqu’au maximum de leur capacité

permettre aux camps de jour d'accueillir un plus grand nombre d’enfants, allant jusqu'à 50;

émettre des lignes directrices permettant la tenue de regroupements culturels ou religieux, de pow wows et de petits festivals d’été;

permettre aux personnes associées à l’industrie du cinéma et de la télévision ou aux sports professionnels d’entrer dans la province sans devoir s’isoler pendant 14 jours;

lever les limites de fréquentation pour les professions de la santé réglementées et non réglementées, y compris les massothérapeutes enregistrés.

La province n’envisage pas, pour le moment, la réouverture des cinémas et des casinos mais ce n’est pas très loin à l’horizon , a laissé entendre le premier ministre.

La province veut des suggestions

Toutes ces mesures sont cependant encore au stade de l’ébauche et pourraient changer d’ici le 21 juin. La province souhaite d’ailleurs recueillir les avis des Manitobains pour pouvoir effectuer des modifications au besoin.

Tout va dépendre de ce que nous entendrons et verrons au cours des prochains jours , a déclaré Brian Pallister. Il souhaite que les avis soient soumis d’ici mardi soir prochain.



Le gouvernement se réserve le droit d’adapter les mesures aussi selon les tendances observées au Manitoba et ailleurs .

Certes, le nombre de cas de COVID-19 est surveillé mais ce n’est pas l’élément principal, alors que les autorités provinciales s’attendent à ce que ce nombre augmente avec la réouverture de l’économie et la levée des restrictions de voyage.

On regarde le taux de tests qui sont déclarés positifs. C’est la clé et c’est ce qu’on observe de plus près , a expliqué Brian Pallister.



La province envisage aussi de développer, au cours des prochaines semaines, un système de zones vertes, oranges et rouges pour expliquer à la population manitobaine les conditions prérequises pour la mise en place de restrictions plus ou moins sévères.

Ce système détaillerait, par exemple, à partir de quelle proportion de tests déclarés positifs à la COVID-19 le gouvernement remettrait en place certaines restrictions.



Le but sera de permettre aux Manitobains de mieux comprendre les conséquences si les chiffres [de tests déclarés positifs] atteignent un certain niveau , a expliqué Brian Pallister.

Je pense qu'il est important que les Manitobains comprennent que nous devons être prêts à accepter toutes les mesures nécessaires pour nous protéger mutuellement.

L'industrie touristique contente, The King’s Head pas vraiment

Du côté de l'industrie touristique, on se réjouit de ces annonces. « Le Nord-Ouest ontarien et la Saskatchewan sont, depuis longtemps, des marchés pour nous, explique la vice-présidente des communications de Voyage Manitoba, Linda Whitfield. On reçoit beaucoup de visiteurs en provenance de ces secteurs alors le fait qu'ils puissent venir sans s'isoler, c'est formidable! »

Le vice-président des communications de l’Autorité aéroportuaire de Winnipeg, Tyler McAfee, est un peu plus nuancé. À l'heure actuelle, une dizaine de vols quotidiens transitent par l'aéroport de la capitale manitobaine et même s'il juge que l'annonce de jeudi est positive , il s'attend à ce que la reprise des activités soit lente.

Ça va être une reprise graduelle. On ne s'attend pas à voir une grosse augmentation dès le début, mais on va voir une légère reprise des vols intérieurs , dit-il.

De son côté, le propriétaire du bar The King’s Head, dans le centre-ville de Winnipeg, est extrêmement déçu .

« Avec la distanciation sociale et l'espace requis, même si la capacité est augmentée à 75 %, on sera toujours à 50 % [de la capacité maximale habituelle du bar ] », calcule Christopher Graves.

On est confus. On veut savoir combien de temps il va falloir qu’on ait aucun cas de la COVID-19 avant qu’on puisse rouvrir [pleinement]? , s'interroge-t-il.