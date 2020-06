Nomination d’une nouvelle ombudsman des patients en Ontario

Mme Fooks a été nommée jeudi par le gouvernement de l’Ontario. Sa mission est d'aider à améliorer la qualité des soins et des soutiens prodigués aux personnes dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et à domicile , indique la province dans un communiqué.

Elle supervisera notamment une enquête sur les soins apportés aux résidents en foyers de soins de longue durée, sévèrement touchés pendant la pandémie de COVID-19.

Les résultats de cet examen seront utilisés lors de la commission gouvernementale indépendante sur le système lié à ce type d’établissements, qui doit débuter ses travaux au cours du mois de juillet.

Les voix des patients et des soignants revêtent une importance plus grande que jamais et doivent continuer d'être entendues. Ils nous aideront à apporter les changements qui doivent être faits.

Cathy Fooks, ombudsman des patients