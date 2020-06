Muriel Kent Roy est décédée, l’Acadie rend hommage à une bâtisseuse

L’Acadie vient de perdre une grande bâtisseuse, souligne René Légère, ancien président de la Société nationale de l’Acadie qui a côtoyé Muriel Kent Roy pendant plusieurs années au sein de divers comités, dont un de Parcs Canada.

Essentiellement, c’est le travail qu’elle a fait pour sauver le Monument-Lefebvre à Memramcook. On sait que ce lieu était dans un piètre état. Muriel s’est acharnée pendant des années au sein de la Société du Monument-Lefebvre pour convaincre le gouvernement fédéral de reconnaître ce lieu comme un lieu historique national majeur dans l’histoire de l’éducation des Acadiens, mais plus que ça, c’est le lieu de la renaissance du peuple acadien , indique René Légère.

La mise en valeur du Monument-Lefebvre, au Nouveau-Brunswick, en tant que lieu historique national est due en grande partie aux efforts de Muriel Kent Roy. Photo : Alain Clavette

Muriel Kent Roy a aussi grandement contribué au développement du lieu historique national de Grand-Pré, qui a été inscrit en 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Elle a été avec d’autres choquée de voir que l’église de Grand-Pré, l’église commémorative, avait été avec les années comme récupérée par les anglophones de la région qui avaient décidé de mettre en valeur leur histoire. C’est-à-dire le groupe qu’on a appelé les Planters qui sont arrivés dans la région dans les années 1760 et qui ont pris les terres des Acadiens. Donc, c’est cette partie-là de l’histoire qui était valorisée. Muriel a pris le leadership de vouloir retourner au peuple acadien l’église de Grand-Pré et d’en faire un lieu spécifiquement pour la commémoration acadienne , précise l’historien Maurice Basque.

Le lieu historique national de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, a été transformé grâce en grande partie aux efforts de Muriel Kent Roy. Photo : Radio-Canada

Sans Muriel Roy, qui s’est acharnée de façon intelligente et stratégique auprès des décideurs politiques et aussi des gestionnaires de Parcs Canada, je ne pense pas que les Acadiens pourraient bénéficier de ces deux lieux-là. Je crois qu’elle a été instrumentale dans la mise en valeur et le développement de ces lieux qui aujourd'hui font notre fierté et nous permettent de mieux comprendre le parcours du peuple acadien , ajoute René Légère.

L’Université de Moncton a perdu une figure marquante, professeure émérite de sociologie, souligne le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier.

En plus d’avoir laissé sa marque comme professeure et directrice du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, elle a été une figure de proue dans la préservation du patrimoine acadien et dans la promotion de la condition féminine. Son leadership dynamique a permis la transformation de l'église de Grand-Pré en l'un des sites patrimoniaux les plus importants pour le peuple acadien. Nous nous souviendrons d’elle comme d'une grande pionnière de l’histoire de l’Acadie , affirme Jacques Paul Couturier.

Muriel Kent Roy était Compagne de l’Ordre des Régents et Régentes de l’Université de Moncton. Elle était aussi une philanthrope et elle a créé le Fonds de recherche Muriel-K.-Roy pour appuyer la recherche au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson. Elle est devenue membre de l'Ordre du Canada en 1993.