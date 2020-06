Des restaurants de Sherbrooke demeureront fermés

La Cage de Sherbrooke et le DT-Bistro sont parmi les restaurants qui ne vont pas rouvrir leurs portes lundi prochain, comme la majorité des restaurants.

Dans un courriel, Marc Pelletier, vice-président, marketing et communications de la chaîne de restaurants La Cage, souligne que les impacts collatéraux de la COVID-19 sont multiples et significatifs pour le domaine de la restauration .

Pour la chaîne, ces impacts signifient que certains restaurants resteront fermés pour l'instant à court et à moyen terme et c'est le cas de celui de Sherbrooke.

La majorité des restaurants La Cage ouvriront graduellement à compter de lundi.

La Cage a beaucoup de clients fidèles à Sherbrooke et nous souhaitons pouvoir les servir bientôt , écrit M. Pelletier.

Le scénario est semblable pour le DT-Bistro, situé dans le secteur Rock Forest.

Son chef propriétaire, Dominic Tremblay, en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux jeudi matin. Il a choisi de reporter l'ouverture de quelques semaines et de réévaluer la situation au début du mois de juillet.

Puisqu'il est aussi propriétaire du Café Massawippi, il a pu continuer d'offrir son service de traiteur pendant la pandémie. Il avoue apprécier son nouveau quotidien.

J'aime beaucoup la vie et l'horaire que j'ai en ce moment. Honnêtement, ça fait trente ans que je fais ça et c'est la première fois que je réussis à avoir des vendredis et des samedis soirs sans travailler. J'avoue qu'on apprécie ça. Rouvrir la salle à manger en ce moment, à quel prix, je ne sais pas. Ça fait partie des décisions qu'il faut qu'on prenne , a-t-il expliqué.

Il ajoute également préférer attendre avant d'investir des sommes importantes dans la mise en place des mesures de sécurité imposées par Québec.