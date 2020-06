Bras cassé lors d’une intervention policière : pas d'accusation contre un agent

Dans un communiqué envoyé mercredi, l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (UEI) indique que le Service de police de Winnipeg a été appelé au refuge Main Street Project, le 17 juin 2019, pour s'occuper d'un homme violent qui se trouvait dans une ambulance.

Selon le rapport de l’ UEIUEI , le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg avait reçu un signalement selon lequel un homme était tombé d’un fauteuil roulant et s’était blessé à la main. Les premiers répondants ont jugé que l’homme de 59 ans n’était pas gravement blessé et l’ont transporté au refuge.

L’homme s’est montré agressif et a essayé de partir en battant des mains pour écarter les ambulanciers. Les deux agents de police arrivés sur les lieux ont alors dit que l’homme était en état d'ébriété et agressif et ont voulu l’arrêter en vertu de la Loi sur la détention des personnes en état d’ébriété.

L’homme a refusé de collaborer lorsque les policiers et les ambulanciers lui ont demandé de se calmer et ont essayé de le replacer sur la civière et de boucler la ceinture de sécurité. L’agent visé par l’enquête a alors saisi avec les deux mains le bras gauche de l’homme, qui a tenté de s’échapper et a subi une fracture à l’avant-bras.

L’homme a été transporté à l’Hôpital Saint-Boniface, puis au Centre des sciences de la santé. Le dossier médical joint au rapport de l’ UEIUEI indique qu’il présentait d’autres blessures avant l’affrontement avec la police.

Le rapport final souligne que l’homme a résisté physiquement à l’intervention des policiers, mais qu’il a aussi fait preuve d’intimidation et d’opposition verbale.

Les enquêteurs de l’ UEIUEI ont interrogé l’homme, deux témoins civils et trois membres du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg. Ils ont également consulté les notes et les rapports des agents concernés, les communications audio et les vidéos de surveillance ainsi que les dossiers médicaux.

Il a été conclu que l’arrestation était légitime, que l’usage de la force était raisonnable et que la fracture au bras était attribuable à l'état d santé de l’homme.

Le mandat de l’ UEIUEI est d’enquêter sur des blessures graves qui se produisent durant l’intervention de policiers.

Avec les informations de Dana Hatherly