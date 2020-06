Blaine Higgs refuse de présenter ses excuses au Dr Ngola

Les avocats évaluent actuellement des options légales.

Les avocats du Dr Ngola dénoncent la déclaration publique du gouvernement au cours de laquelle le médecin a été, selon eux, injustement montré du doigt comme étant le patient zéro de l'éclosion de COVID-19 dans la région de Campbellton.

Je maintiens la déclaration que j’ai faite. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le médecin infecté par la COVID-19 a avoué ne pas s’être isolé à son retour d’un voyage personnel au Québec et avoir continué à traiter des patients.

Le 27 mai, le premier ministre Blaine Higgs avait fait état de la situation en évoquant un employé de la santé qui ne s’était pas isolé après un voyage au Québec, sans identifier publiquement le médecin.

Blaine Higgs avait alors qualifié ses actions d'irresponsables.

J’ai été prudent afin de ne pas identifier la personne , dit Blaine Higgs, jeudi. L’identité du médecin porteur du virus a fini par circuler dans la communauté, mais le premier ministre affirme que cela ne venait pas de mon bureau ou de moi-même .

Le médecin réclame des excuses

Jeudi, l’avocat du médecin, Joël Étienne, a envoyé au premier ministre Blaine Higgs une lettre de 14 pages lui demandant de s’excuser.

Selon l’avocat, son client a été humilié, menacé et victime d'attaques haineuses et racistes dans les réseaux sociaux, à la suite de la déclaration du premier ministre. Il est aussi, selon son avocat, sous protection policière en raison de menaces qu’il affirme avoir reçues sur les médias sociaux.

Le bureau du Dr Jean-Robert Ngola, à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’avocat du Dr Ngola affirme que son client a agi de la même manière qu’une vingtaine d’autres de ses collègues de l’Hôpital régional de Campbellton.

La seule personne qui a été pointée du doigt est une personne racialisée , affirme l’avocat Joël Étienne, au sujet de son client originaire de la République démocratique du Congo.

De la même région dans le Restigouche qui entrent et qui sortent au Québec pour des raisons personnelles et professionnelles et qui reviennent au Nouveau-Brunswick et qui ne se mettent pas en quarantaine , explique l’avocat.

Selon l'enquêteur privé embauché par les avocats du Dr Ngola, rien n'indique que le médecin est la source de l'éclosion dans le Restigouche et encore moins qu'il a ramené le virus du Québec.

Il y a eu contact professionnel au Québec, ces contacts étaient faits avec des mesures de prudence exigées, la distanciation sociale, dans une zone de non-maladie , dit Joël Étienne.

Ce dernier demande la participation du gouvernement provincial à leur enquête afin de déterminer si l’identité du médecin a fait l'objet de fuites de la part de sources officielles.

Le PDG de Vitalité défend la décision de suspendre le Dr Ngola

Le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, croit pour sa part que la suspension imposée au médecin était la mesure à prendre.

Le médecin est suspendu et privé de salaire, depuis le 28 mai.

La responsabilité du Réseau, c’est de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les mesures de sécurité sont en place auprès des patients et du personnel [...] Quand on prend une décision aussi grave que de suspendre quelqu’un, que ce soit un membre du corps médical ou toute autre personne employée, on le fait avec rigueur et avec beaucoup d’attention. Donc oui, on pense que la décision qu’on a prise était la bonne , affirme Gilles Lanteigne, en entrevue à l’émission La matinale d’ICI Acadie.

Gilles Lanteigne est le PDG du Réseau de santé Vitalité (archives). Photo : Radio-Canada

Tout employé suspendu a toujours l’occasion de se défendre et le processus est équitable, assure Gilles Lanteigne.

Je pense que ce qu’on a communiqué à ce moment-là, c’est qu’il y avait un processus de justice naturelle. C’est-à-dire que le Dr Ngola, on avait quand même fait une comparaison avec un processus où les gens ont recours notamment à un syndicat ou à un processus, des mesures où ils peuvent faire valoir leur dossier. Je pense que c’est qu’on constate aujourd’hui, c’est que le processus fonctionne. À un moment donné, les gens vont devoir analyser les faits et prendre des décisions à la lumière des sanctions qui ont été prises, mais aussi des comportements et agissements de tous , explique Gilles Lanteigne.

Le Réseau de santé Vitalité n’a subi aucune pression politique pour prendre la décision de suspendre le Dr Ngola, selon M. Lanteigne.

Absolument pas, aucunement, aucune pression de Fredericton. La gestion du corps médical et des employés à partir de nos politiques et procédures se font de façon indépendante , assure le PDG de Vitalité.

Avec les informations de Nicolas Steinbach