57,7 millions pour aider les PME ontariennes à adopter le commerce en ligne

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, responsable de l’agence FedDev Ontario, et le ministre associé de l’Ontario délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, Prabmeet Sarkaria, en ont fait l’annonce par téléconférence, jeudi.

L'initiative fédérale-provinciale a pour but d'aider les entrepreneurs ontariens à s'outiller pour qu'ils puissent être concurrentiels dans un monde des affaires transformé par la pandémie.

Ça va faire en sorte que les entreprises vont pouvoir survivre, se redresser et, entre temps, on va maintenir des emplois et éventuellement en créer.

Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique