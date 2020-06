Les universités albertaines obtiennent un répit financier

Les universités et les collèges de l'Alberta n’auront finalement pas à réduire leurs dépenses cette année, le gouvernement provincial ayant finalement décidé de leur donner un répit d’un an pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Le ministère albertain de l’Éducation supérieure a renoncé à cette exigence mercredi, après avoir déjà annoncé le report d’un an des autres exigences liées au respect d’objectifs précis.

La décision a été prise après des plaintes venues des dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur, a expliqué Laurie Chandler, qui est la porte-parole du ministre de l’Éducation supérieure, Demetrios Nicolaides.

Ce sera dans l’intérêt de nos établissements, particulièrement à cause de la COVID-19 et des effets que nous ne connaissons pas encore sur le recrutement des étudiants et les revenus , a expliqué Laurie Chandler. Ainsi, les universités et les collèges seront capables de mieux faire face à la situation .

Inquiétudes entendues

C’est un soulagement énorme de voir que c’est fini, parce que cela aurait poussé les universités à la faillite , dit le vice-président de l’Association des professeurs de l’Université de Lethbridge, Dan O'Donnell.

Dans un courriel, un porte-parole de l’Université de Calgary affirme que les dirigeants de l’établissement remercient le ministre d’avoir tenu compte de leurs inquiétudes.

Le modèle initial entendait forcer les universités à respecter certains objectifs, dont une réduction de leurs dépenses, dès leur année budgétaire 2020-2021. En cas d'échec, le gouvernement menaçait de baisser leurs subventions.