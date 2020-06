Augmentation de 30 % des recettes nettes pour le producteur de cannabis HEXO

Le producteur de cannabis Hexo a publié jeudi ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, clos le 30 avril 2020 et présente une augmentation de 30 pour cent de ses recettes nettes.

J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe d'Hexo qui a travaillé sans relâche pendant la pandémie COVID 19 pour garder les portes ouvertes et assurer la sécurité de nos employés et de nos clients , a déclaré Sébastien St-Louis, président-directeur général et cofondateur d'Hexo.

Jeudi, l'entreprise a partagé ses résultats financiers lors d'une conférence téléphonique.

Nous ne pourrions pas y parvenir sans vous, nous reconnaissons et apprécions vos efforts. C'est grâce à votre travail acharné que nous avons pu clôturer le troisième trimestre en atteignant nos objectifs financiers, même dans l'adversité , ajoute M. St-Louis.

Les recettes brutes ont augmenté de 30 %, passant de 23,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 à 30,9 millions de dollars et de 15,9 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Quant aux recettes nettes, elles ont augmenté de 30% à 22,1 millions de dollars comparativement à 17,0 millions au deuxième trimestre de 2020 et 13,0 millions au troisième trimestre de 2019.

L'augmentation de 7% de la marge brute de Hexo est due à une diminution des coûts de production. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Selon l'entreprise, le principal facteur de l'augmentation des ventes au cours du trimestre a été l'augmentation des ventes d'Original Stash.

Les produits nouvellement lancés, tels que le haschisch et les extraits d'huile, ont également contribué à la croissance globale des ventes de produits destinés aux adultes selon l'entreprise , a expliqué M. St-Louis.

L'augmentation de 7% de la marge brute est due à une diminution des coûts de production grâce à une efficacité accrue, à l'automatisation des activités d'emballage et à la sélection des souches, ce qui a entraîné une baisse des coûts de main-d'oeuvre.

Bien que la Société s'attende à des fluctuations des marges brutes au cours des prochains trimestres, à mesure que de nouveaux produits seront lancés et que l'installation de Belleville se développera, cela démontre que Hexo se rapproche de son objectif d'une marge brute de 40 % pour l'ensemble de son portefeuille de produits.

Le 1er juin 2020, Hexo a annoncé que Santé Canada a accepté de modifier la licence octroyée à son installation de fabrication et de transformation de cannabis à Belleville en Ontario, visant la vente de cannabis séché et frais, d'extraits de cannabis, de produits topiques de cannabis et de produits de cannabis comestibles.

Cette modification de licence permettra à la Société de réaliser de plus grandes économies d'échelle, d'élargir le déploiement des produits 2.0 et de poursuivre sa stratégie d'expansion nationale , peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise.

Les frais d'exploitation ont aussi diminué pour atteindre 26,8 millions de dollars contre 281,5 millions au deuxième trimestre de 2020.

Auparavant établi à Gatineau, le producteur de cannabis et principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a transféré son siège social dans l'ouest d'Ottawa en janvier 2020.