Un accident de la route fait une victime à Lac-des-Aigles

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur et son camion, qui servait à la collecte des matières résiduelles, ont franchi une glissière de sécurité et ont terminé leur course dans un fossé.

Le conducteur, un homme dans la vingtaine originaire de la région, a été éjecté et son véhicule a pris feu.

Il a été transporté dans un centre hospitalier de la région où son décès a été constaté.

La route 232 est demeurée fermée quelques heures entre Saint-Michel-du-Squatec et Lac-des-Aigles.

Une voie de contournement avait été aménagée par la route 295. La circulation est toutefois revenue à la normale en fin de journée.